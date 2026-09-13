Ердоган засили дипломатическия натиск за мир с Иран
Турският президент разговаря с лидера на ОАЕ и обяви, че Анкара ще продължи усилията за прекратяване на конфликта със САЩ
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Турският президент разговаря с лидера на ОАЕ и обяви, че Анкара ще продължи усилията за прекратяване на конфликта със САЩ
Цветан Цеков предупреди, че фермери продават на себестойност и под себестойност, докато търговските вериги имат огромна сила върху пазара
Земеделският министър заяви, че правителството е решено да въведе справедливост и контрол по цялата хранителна верига
Зеленчукопроизводители подадоха сигнали, че търговски вериги се опитват да прехвърлят намалението от 15% върху доставните цени
Пламен Абровски настоя браншът да подава конкретни сигнали, за да могат институциите да реагират ефективно
Само ден след срещата с премиера производители получили искания за по-ниски доставни цени и предупреждения за спиране на доставки
Николай Найденов заяви, че ако данните се потвърдят, случаят може да доведе най-малко до дисциплинарно производство
Забраната за домати, краставици, пиперки и ягоди съвпада с предизборната битка на Никол Пашинян срещу проруски партии
Марко Рубио обяви, че партньорството отваря път за икономически възможности и сътрудничество при критичните минерали
Според тях евтиният нерегламентиран внос и високите надценки в магазините смачкват труда им в разгара на сезона
Той обаче се колебае и иска гаранции
Външният министър Ван И призова за отваряне на пролива
Тя го обяви по време на среща с президента Илияна Йотова.
Депутатът от ДПС-Ново начало твърди за опити за репресии чрез МВР в Кърджали
В социалните мрежи се разпространява пропаганда,
Обяви, че напуска МВР заради политически натиск
Адвокат Станислав Станев иска отвод на Емил Дечев
Страната редовно става обект на натиск и хибридни атаки от страна на Москва
Те излязоха с декларация преди идващата срещу между президента на САЩ Тръмп и руския държавен глава Путин
Кирил Петков наистина се обаждал на кмета на Люлин да иска пост за Миро на Лена