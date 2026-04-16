Ормузкият проток на ръба, Китай натиска Иран

Китай настоя пред Иран да възстанови нормалното корабоплаване през Ормузкия проток, като определи това като "единодушно искане на международната общност". Изявлението беше направено от външния министър Ван И (на снимката горе) в телефонен разговор с иранския му колега Абас Арагчи.

Китайската страна подчерта, че настоящата ситуация е достигнала критичен момент между война и мир. В същото време Пекин заяви, че все още съществува прозорец за мир, който не бива да бъде пропускан.

Натиск за свободно корабоплаване

По време на разговора Ван И е заявил, че суверенитетът, сигурността и законните права на Иран като крайбрежна държава на Ормузкия проток трябва да бъдат уважавани. В същото време той е подчертал, че свободата на навигация и безопасното преминаване през протока трябва да бъдат гарантирани.

"Работата за възстановяване на нормалното преминаване през протока е единодушен призив от международната общност", се казва в официално изявление на китайското правителство, цитирано от държавните медии.

Ормузкият проток остава един от най-ключовите стратегически маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалните енергийни доставки. Всяко напрежение в региона има незабавен ефект върху петролните пазари и транспортните разходи.

Авиокомпании отменят полети на фона на скъпите горива

Паралелно с геополитическото напрежение икономическите последици вече се усещат пряко от пътниците. Няколко китайски държавни авиокомпании започнаха да отменят полети в навечерието на един от най-натоварените туристически периоди в страната.

Засегнати са дестинации в Югоизточна Азия и Австралия, като повече от десет китайски пътници са потвърдили, че техни полети са били анулирани през последните дни. Отмените идват без предварително публично предупреждение от страна на превозвачите.

Авиокомпаниите China Eastern Airlines и Sichuan Airlines са потвърдили анулациите, като са посочили "корекция на политиката" като причина за решенията си.

Пътници блокирани и принудени да променят плановете си

Редица пътници са останали блокирани или са принудени да променят плановете си в последния момент. 24-годишната Ли Хуою, която е била на почивка в Мелбърн, съобщава, че е получила съобщение от Sichuan Airlines за анулирането на полета й обратно към Китай в края на април.

"Трябваше да се върна на работа на следващия ден. Ако отменят полета в последния момент, няма да мога да се явя и ще трябва да обяснявам на работодателя си", казва тя.

Друга пътничка - студентката Уна Хан от провинция Хъбей - също е получила съобщение за отмяна на полета си от Пекин до Тайланд, планиран за края на април.

"Много съм разочарована, защото това щеше да бъде първото ми пътуване извън Китай", споделя тя.

Златната седмица под въпрос за милиони китайци

Отмените на полети идват непосредствено преди т.нар. Златна седмица в Китай - петдневен празничен период около Деня на труда през май. Това е един от най-натоварените сезони за пътувания, когато милиони китайски граждани излизат в отпуск и често избират международни дестинации.

Комбинацията от нарастващи цени на горивата и геополитическо напрежение поставя сериозен натиск върху авиационния сектор. В същото време тя създава несигурност за пътниците и поставя под въпрос нормалното протичане на един от най-важните туристически периоди в страната.

