Маунт Ръшмор с пети президент! Тръмп извади стара своя идея

Доналд Тръмп отново разпали една от най-любопитните теми около личния си политически образ - идеята да бъде поставен редом до президентите на прочутия монумент Маунт Ръшмор.

Президентът на САЩ публикува в Трут соушъл генерирано от изкуствен интелект изображение, на което неговата скулптура е добавена до лицата на Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн. Снимката върна към старото му желание образът му някой ден да бъде издълбан върху прочутата планина в Южна Дакота. Темата не е нова за Тръмп, който още през 2018 г. е говорил за подобна мечта.

Тръмп се постави до четиримата президенти

Публикуваното от Тръмп изображение показва измислена версия на Маунт Ръшмор, в която неговият лик е добавен към историческия монумент. Макар да става дума за кадър, създаден с изкуствен интелект, посланието е ясно - Тръмп отново насочва вниманието към идеята, че вижда себе си сред най-значимите американски президенти.

Националният мемориал „Маунт Ръшмор“ е една от най-разпознаваемите забележителности в САЩ. Колосалната скулптура е издълбана в гранитната стена на Блек Хилс в Кийстоун, Южна Дакота, и показва 18-метровите лица на четирима президенти.

Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн не са избрани случайно. Те символизират основаването, разширяването, развитието и запазването на американската нация.

Какво символизират лицата на Маунт Ръшмор

Скулпторът Гутзон Борглум избира четиримата президенти, за да представи първите 150 години от историята на САЩ. Всеки от тях носи отделен исторически знак.

Джордж Вашингтон олицетворява създаването на нацията и борбата за независимост. Томас Джеферсън е свързан с разширяването на Съединените щати. Теодор Рузвелт символизира развитието на страната и превръщането ѝ в световна сила. Ейбрахам Линкълн е образът на запазването на съюза по време на Гражданската война.

Затова всяко предложение за добавяне на ново лице към монумента неизбежно предизвиква силни реакции. Маунт Ръшмор не е просто туристическа забележителност, а символичен пантеон на американската държавност.

Старата мечта на Тръмп

Темата за Тръмп и Маунт Ръшмор се появява още през 2018 г. Тогава той заявява на губернатора на Южна Дакота Кристи Ноем, че мечтае и неговият лик да бъде издълбан върху монумента.

Според Тръмп собствените му постижения оправдават подобно включване. През 2020 г. той отново подхваща темата, а идеята започва да се появява и в политически инициативи на негови поддръжници.

В Конгреса лоялни съюзници на Тръмп, сред които представителката от Флорида Анна Паулина Луна, внасят официални законопроекти. Те предвиждат Министерството на вътрешните работи да организира издълбаването на образа му върху планината.

Изкуственият интелект върна политическия спектакъл

Новата публикация в Трут соушъл не променя реалния облик на Маунт Ръшмор, но добавя нов епизод към политическия спектакъл около Тръмп. Вместо закон, проект или официална процедура, този път посланието идва чрез изображение, направено с изкуствен интелект.

Кадърът съчетава личната амбиция, символиката на президентската памет и характерния за Тръмп усет към провокацията. Той отново използва визуален жест, за да постави себе си в центъра на разговор за история, власт и наследство.

Така Маунт Ръшмор отново се превърна в сцена на старата му идея - дали Доналд Тръмп трябва да бъде запомнен като президент, достоен за място до Вашингтон, Джеферсън, Рузвелт и Линкълн.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com