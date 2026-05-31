Съединените щати смекчиха спорното изискване за зелените карти

Американската администрация смекчи позицията си по отношение на процедурата за получаване на т.нар. зелени карти, съобщи вестник „Ню Йорк Таймс“. След първоначалното съобщение, че кандидатите трябва да се върнат в родните си страни, за да подадат документи, Вашингтон уточни, че новите изисквания няма да се прилагат автоматично за всички.

Министерството на националната сигурност заяви, че правилата ще важат само при отделни случаи. Темата предизвика безпокойство сред милиони имигранти, които се надяват да получат статут на постоянно пребиваващи в САЩ.

Преди седмица говорител на президента обяви, че занапред желаещите да получат зелена карта трябва да се върнат в държавите си на произход, за да кандидатстват оттам. Това беше прието като значителна промяна в политиката на Вашингтон и породи сериозна тревога сред хората, които вече се намират в Съединените щати и очакват решение по статута си.

Новото уточнение от Министерството на националната сигурност променя първоначалното послание. Според ведомството изискването няма да бъде задължително за всички кандидати, а ще се разглежда според конкретния случай.

Съединените щати издават над един милион зелени карти всяка година. Документът дава право на постоянно пребиваване и е сред най-важните стъпки за имигрантите, които искат да останат законно в страната за дълъг период.

