Костадинов хвърли бомба: имало е силов натиск в Баба Алино

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че партията е сигнализирала за случая с незаконния строителен комплекс в местността „Светеца“ („Баба Алино“) край Варна още през 2025 г., след като техни представители установили мащабно строителство в района, заяви той по bTV.

По думите му първоначалната информация дошла след публични изявления на представители на Община Варна за незаконна сеч в местността.

„Установихме не само незаконна сеч, но и фундаменти на сгради, както и вече започнато строителство“, заяви Костадинов.

Според него впоследствие са били събрани данни за далеч по-сериозни нарушения.

„Изкупуване на земя. И то изкупуване на земя по недоброволен начин. Със заплахи. Има хора, които са подавали сигнали в полицията, хора, които са изключително притеснени, включително и за живота си“, каза лидерът на „Възраждане“.

Той твърди, че представители на групировката са оказвали натиск върху собственици на имоти в района, за да ги склонят да продават земите си.

„Имаме информация, че тази групировка разполага със свое силово организирано крило. Хора, които са млади украински мъже, въоръжени. Хора, които разполагат с допълнителни стимули, за да могат да мотивират някой човек, който не иска да продаде, да продаде“, заяви Костадинов. Според него депутатът Коста Стоянов е започнал да събира информация и документи по случая, след което са били изпратени сигнали до редица държавни институции, включително МВР и ДАНС.

Костадинов твърди, че през миналата година част от хората, свързвани с инвестиционния проект, са били екстрадирани от България поради съображения, свързани с националната сигурност, но впоследствие са били върнати обратно в страната.

Той постави въпроси около действията на тогавашното ръководство на ДАНС и настоя случаят да бъде изяснен.

Костадинов отправи обвинения към представители на местната и националната власт, като заяви, че според него е съществувала политическа протекция над строителството в района.

По думите му опитите темата да бъде разгледана в парламентарната комисия за контрол над службите са били блокирани в продължение на месеци поради липса на кворум.

„Искахме изслушване на отговорните лица, но комисията така и не успя да заседава по този казус“, заяви той.

Лидерът на „Възраждане“ коментира и последните проверки на институциите на място, които според него са показали реалните мащаби на строителството.

Той посочи, че след намесата на полицията и контролните органи темата е получила по-широка публичност, а институциите вече са започнали действия по случая

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com