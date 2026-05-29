„Мина върху мина“ в държавата! Пулев обеща публичен удар по корупцията

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев обяви, че е спрял плащания от ресорните структури и агенции още в първия си ден на поста, след като според него във всяка структура са били оставени „заложени бомби“ - отложени плащания по обществени поръчки, авансови плащания, индексации върху авансови плащания и корупционни схеми.

В интервю за предаването „Панорама“ по БНТ той заяви, че състоянието на фиска е „катастрофално“, че това се потвърждава и от наблюдението на Европейската комисия, и че правителството ще трябва да предприеме решителни и болезнени действия. Пулев обеща в следващите дни публично да изнесе данни за корупционните схеми, правени през последните години, и заяви, че кабинетът има сила, експертиза и воля да търси последствия за „всички тези кражби“.

„Заложени бомби“ и спрени плащания още в първия ден

Пулев заяви, че първото му действие като министър на икономиката е било да прекрати плащания от всички ресорни структури и агенции под шапката на министерството. По думите му това се е наложило, защото в администрацията и дружествата са били натрупани рискови ангажименти, които той описа с изключително остър език.

„Аз лично в качеството си на министър на икономиката в първия си ден от мандата прекратих всякакви плащания от всички ресорни структури и агенции под шапката на министерството“, заяви Пулев.

След това той изброи какво е открил - отложени плащания по обществени поръчки, авансови плащания, индексации върху авансови плащания и други схеми. По думите му във всяка структура е имало „заложени бомби“ и „мина върху мина“.

68 млн. евро за услуга, която не била предоставена

Най-конкретният пример, който Пулев даде, е за 68 млн. евро по линия на ресорно дружество в икономиката. Според него средствата е трябвало да бъдат използвани чрез подизпълнител за индексация на услуга, която така или иначе не е била предоставена, като фокусът е бил върху язовири.

„Успях да спра само с един подпис включително 68 млн. евро по линия на едно от ресорните дружества в икономиката, което искаше тези средства чрез подизпълнител да бъдат използвани за индексация на услуга, която така или иначе не беше предоставена с фокус язовири“, заяви вицепремиерът.

Той уточни, че става дума за дружество „Монтажи“. Пулев постави въпроса колко подобни плащания е имало преди той да ги спре със своя подпис и определи практиката като корупционна.

Публично изнасяне на схемите

Вицепремиерът обяви, че вече има предварителен анализ на структурите в министерството и че предстоят много сериозни действия. Той заяви, че ще изнесе публично корупционните схеми, които според него са се правили през последните години.

„Ние в следващите дни ще предприемем много сериозни действия, включително съм готов вече с предварителния анализ на структурите в министерството и ще бъда готов публично да изнеса всичките корупционни схеми, които са се правили през последните години“, каза Пулев.

Той нарече ситуацията „скандална“ и заяви, че новото управление има нужната сила, експертиза и добра воля да търси последствия. По думите му целта не е само да бъдат описани нарушенията, а да се стигне до санкции за кражбите.

Катастрофален фиск и структурни дефицити

Пулев свърза разкритията за спрени плащания със състоянието на държавните финанси. Той заяви, че фискът е в катастрофално състояние и че тази оценка се потвърждава от данните, които кабинетът започва да събира, както и от наблюдението на Европейската комисия.

„Състоянието на фиска е катастрофално. Сега започнахме да вадим нужната статистика и макро и микро показатели, които доказват тази теза и това е валидирано в момента и от ЕК, която също следи в детайл всичките тези процеси“, заяви министърът.

По думите му през последните години са се трупали структурни дефицити, които сега изискват решителни и болезнени действия. Той подчерта, че кабинетът трябва да работи в пълен синхрон с европейските институции.

Болезнени мерки под контрола на Радев и финансовото министерство

На въпрос дали новото правителство има воля да предприема непопулярни мерки, да „реже“ и да променя натрупаните практики, Пулев отговори, че точно това е необходимо в момента. Той заяви, че би предпочел да говори за добро наследство, но според него реалността е различна.

„Аз имам огромното желание тук да стоя пред вас и да споделям с ентусиазъм за доброто наследство, което сме получили. Ако това беше така, щях да бъда много щастлив човек“, каза той.

Пулев подчерта, че новата власт не прави това самоцелно и не иска да хвърля кал върху предишните управляващи. Според него кабинетът има задължение да информира гражданите, които са му гласували доверие, какво е състоянието на администрацията и структурите.

„На нас се пада тази огромна отговорност да предприемем редица решителни, болезнени мерки“, заяви той и добави, че под егидата на Министерството на финансите и под стриктния контрол и отговорното поведение на премиера Радев част от мерките вече са задвижени.

Баба Алино като тест за действия

Пулев коментира и незаконния строеж в Баба Алино, като заяви, че новата власт няма да работи с обещания, а със свършени действия. Той отказа да разкрива следващите ходове, но обеща отчет за резултатите. „Ние не сме по приказките, ние сме по действията. Аз няма да споделям следващите ходове. Ние ще ви дадем направо отчет за свършената работа“, заяви вицепремиерът.

Той подчерта, че няма да има „фанфари“, показност и „бутафорен пиар“, защото на кабинета не е гласувано масово доверие, за да си прави реклама на гърба на хората. По думите му темата не е нова, защото още преди 2 години Румен Радев, тогава като президент, е ескалирал случая към всички ресорни служби и органи.

„Новото в момента е, че вече има действия. Има решителни министри - двама, плюс МВР, бяха на терен. Днес имаше брифинги по тази тема. И ще се стигне до дъното на цялата тази корупционна схема“, заяви Пулев.

Държавата при наводненията

След темите за корупцията, спрени плащания и състоянието на фиска Пулев говори за реакцията на държавата при наводненията. Той заяви, че властта е „плътно до хората“ и че институциите работят в условията на криза. „Държавата това са хората, и се стремим да активираме целия ресурс в помощ на пострадалите при наводненията“, каза той.

По думите му още в първите дни на наводненията е бил създаден кризисен щаб под егидата лично на премиера Радев. Представители на Министерския съвет са били активирани, а през събота и неделя е имало денонощна работа на терен.

Трима министри са се отзовали на място в бедствените райони. Според Пулев те са намерили спешно нужната инфраструктура, тръби и други материали, с които е започнало решаването на кризата с питейната вода. „Има редица наследени кризи и дефицити в системата. В момента работим на мускули, за да можем да помогнем на хората и да им дадем нужната увереност, че сме с тях“, заяви той.

Вицепремиерът благодари и на ресорните агенции в структурите на Министерството на икономиката, свързани с опазване на нивото на безопасност на язовирните стени. Той подчерта, че те също са били част от реакцията при кризата.

Пулев заяви, че правителството ще продължи да работи ускорено и с по-усърдни темпове, за да бъде близо до хората. По думите му действията ще бъдат без излишен пиар, с последователна мобилизация на държавния ресурс в подкрепа на регионите.

Цените на храните и 33 нелоялни търговски практики

Пулев посочи ниската покупателна способност като големия проблем на българската икономика. По думите му тя е най-ниската в Европейския съюз, докато българските граждани потребяват стоки на непосилно високи цени.

Той заяви, че мерките, набелязани по отношение на цените, все още са на ниво Народно събрание. Според него има сериозни сигнали за пазарна аномалия и държавата ще предприеме конкретни действия.

На първо място Пулев постави законодателната рамка. Той съобщи, че са заложени 33 нелоялни търговски практики, за които ще започне търсене на отговорност от нелоялните търговци.

„Хората очакват от нас бързи резултати. Ние се задвижихме още от първия ден, в който влязохме по кабинетите. Ще бъдем в пълна готовност да изпълним мерките, които дойдат от НС“, каза той по отношение на цените на храните.

Инфлация при храните и риск при горивата

Пулев заяви, че при храните от първа необходимост очевидно има привнесена инфлация. При горивата обаче, според него, проблемът не е локален.

Той предупреди, че добивната индустрия на горива в Близкия изток е разрушена, което залага криза с горивата за години напред. По думите му всяка инфлация при транспортните услуги след това ще се прехвърля към храните.

Така министърът обвърза вътрешния натиск върху цените както със съмнения за пазарни аномалии, така и със световните енергийни рискове, които могат да оскъпят транспорта и оттам основните продукти.

Гражданската отговорност на превозвачите

Вицепремиерът съобщи и за решение в кризата с гражданската отговорност на превозвачите. По думите му държавата въвежда временна държавна гаранция на полиците.

Пулев заяви, че тази мярка ще върне превозвачите „на пистата“. Темата беше поставена като част от по-широкия пакет действия, с които кабинетът се опитва да стабилизира сектори под натиск и да предотврати нови сътресения за бизнеса и гражданите.

Българският интерес и европейските приоритети

Според Пулев българският интерес не противоречи на европейските приоритети. Той описа кабинета като управление с технократски профил, силна воля за реформи и стабилна подкрепа от Народното събрание.

В този контекст той посочи като първа победа на правителството размразяването на 375 млн. евро след разговори с Европейската комисия. По думите му това е резултат от действията на кабинета в Брюксел. „Отидохме в ЕК и размразихме 375 милиона евро, което е победа номер едно“, заяви Пулев.

Като втора победа той посочи промените, свързани със съдебната система. Като трета - желанието на европейските премиери да си сътрудничат с България. „Имаме кабинет с технократски профил и силна воля за реформи. Имаме и силна подкрепа от НС“, заключи вицепремиерът.

Общото послание на Пулев беше, че новата власт ще настоява да бъде оценявана по действията си. Той няколко пъти повтори, че кабинетът няма намерение да прави пиар върху кризите, а да дава отчет за свършеното.

