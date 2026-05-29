Черешова задушница. Обичаи и трапеза

На Черешова задушница във всички православни храмове се отслужват молитви за упокой и опрощение на душите на починалите. В този ден хората посещават гробовете на своите близки, палят свещи и раздават храна за „Бог да прости“, като отдават почит към паметта на онези, които вече не са сред тях.

Черешовата задушница е втората голяма задушница през годината и се отбелязва в съботата преди празника Петдесетница. Името ѝ идва от традицията наред с обичайните подавки – жито, хляб и вино – да се раздават и първите узрели череши за годината. Те се раздават между близки и познати и се оставят на гробовете като символ на почит и памет.

Според традицията за този ден се приготвят жито, погача или домашен хляб, постни сладки или постен кекс, както и червено вино. Християнският обичай повелява също да се правят добри дела, да се помага на нуждаещи се и да се раздава милостиня в памет на покойните.

Народните вярвания свързват деня и с определени забрани. Смята се, че на Черешова задушница не бива да се пере, да се чисти или да се извършва работа в градината. Не се организират сватби и кръщенета, тъй като денят е посветен на смирението, спомена и почитта към починалите близки.

Жито

Продукти: 500 г жито (грухана пшеница), 150–200 г захар или пудра захар, 100 г смлени орехи, 50–70 г натрошени бисквити или галета, кората на 1 лимон (настъргана), 1 ч.л. канела, щипка сол, стафиди (по желание)

Приготвяне: Измийте добре житото и го накиснете за няколко часа или за една нощ. Сложете го в тенджера и го залейте с вода (около 4 части вода към 1 част жито). Добавете щипка сол. Варете на слаб огън, докато житото омекне и зрънцата започнат леко да се разпукват. Отцедете житото и го разстелете върху чиста памучна кърпа, за да изсъхне и изстине. Прехвърлете го в купа и добавете орехите, захарта, лимоновата кора, бисквитите и канелата. Разбъркайте внимателно. Разпределете в купички или чашки за раздаване и по желание поръсете с пудра захар и канела.

Кекс без яйца и мляко

Продукти: 2 ч.ч. брашно, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. вода, 1/2 ч.ч. олио, 2 с.л. какао, 1 пакетче бакпулвер, 1 пакетче ванилия, 1/2 ч.ч. орехи или стафиди (по желание)

Приготвяне: Смесете захарта, водата и олиото. Добавете пресятото брашно, бакпулвера, ванилията и какаото. Прибавете орехи или стафиди. Изсипете сместа във форма за кекс. Печете около 35–40 минути на 180°C до готовност.

Постни сладки с череши

Продукти: 200 г брашно, 100 г захар, 80 мл олио, 60 мл вода, 1 пакетче ванилия, 1 ч.л. бакпулвер, 100–150 г череши без костилки, 50 г смлени орехи, щипка канела (по желание), пудра захар за поръсване

Приготвяне: Смесете брашното, бакпулвера, захарта и ванилията. Добавете олиото и водата и омесете меко тесто. Прибавете смлените орехи и нарязаните на малки парченца череши. Оформете малки сладки и ги подредете в тава върху хартия за печене. Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 15–20 минути, докато придобият лек златист цвят. След като изстинат, поръсете с пудра захар.

Постен домашен хляб

Продукти: 500–600 г брашно, 300 мл топла вода, 1 пакетче суха мая (7 г) или 20 г прясна мая, 2 с.л. олио, 1 ч.л. захар, 1 ч.л. сол

Приготвяне: Разтворете маята и захарта в малко топла вода и оставете за около 10 минути да се активира. В голяма купа пресейте брашното и добавете солта. Прибавете маята, останалата вода и олиото. Омесете меко и гладко тесто. Ако е необходимо, добавете още малко брашно. Покрийте тестото с кърпа и го оставете да втаса около 1 час на топло място, докато увеличи обема си. Оформете хляб или пита и поставете в намазнена тава. Оставете да втаса още около 20–30 минути. Печете в предварително загрята фурна на 180–190°C за около 35–40 минути, до златиста коричка.

