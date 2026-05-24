Домашен пастет с орехи, чесън и коприва. Божествен е!

Пролетта носи със себе си едно от най-мощните и достъпни лечебни растения по нашите земи – копривата. Често пренебрегвана заради парещите си власинки, тя всъщност е истинска бомба от витамини и минерали. Направата на вкусен, кремообразен домашен пастет от коприва е перфектният начин да включите това зелено чудо в ежедневното си меню, съчетавайки удоволствието от храната с грижата за здравето.

Здравните ползи от копривата: Защо е полезна за тялото?

Копривата се използва в народната ни медицина от векове, а съвременната наука само потвърждава нейните изключителни качества. Тя действа като естествен биостимулатор за целия организъм.

Растението е мощно оръжие срещу анемия и умора, тъй като е един от най-добрите растителни източници на желязо. Тя помага за повишаване на хемоглобина, пречиства кръвта и бързо гони пролетната умора, като ви зарежда с енергия за целия ден.

Копривата е и истински склад за витамини. Тя е изключително богата на витамин С, който помага за по-доброто усвояване на желязото, както и на витамини от групата В, витамин К и витамин А. В състава ѝ влизат големи количества калций, магнезий и калий, които укрепват костната система и регулират сърдечната дейност.

Освен това тя притежава силно противовъзпалително и детоксикиращо действие. Благодарение на богатото съдържание на хлорофил и антиоксиданти, копривата стимулира изхвърлянето на токсините от тялото, подпомага работата на черния дроб и бъбреците и намалява възпалителните процеси при ставни проблеми.

Комбинирането на копривата с полезните мазнини от орехите и зехтина в тази рецепта прави усвояването на всички тези ценни нутриенти още по-бързо и ефективно за организма.

Рецепта за домашен пастет от коприва с орехи и чесън

Този пастет има изключително богат, плътен и засищащ вкус. Той е идеален за мазане върху препечен хляб, като разядка за крекери или като свеж сос към печени зеленчуци и меса.

Необходими съставки

Пресни връхчета коприва – триста грама

Сурови орехови ядки – осемдесет грама

Бяло саламурено сирене или извара – сто и петдесет грама (за веган вариант може да се използва накиснато кашу или тофу)

Чесън – две или три скилидки

Зехтин екстра върджин – четири или пет супени лъжици

Прясно изцеден лимонов сок – една или две супени лъжици

Сол и черен пипер – на вкус

Начин на приготвяне

Приготвянето започва с бланширане на копривата. Измийте копривата много добре, като задължително използвате домакински ръкавици. Кипнете тенджера с подсолена вода и пуснете копривата вътре за около две до три минути, колкото да омекне и да загуби парещото си свойство. Извадете я веднага и я потопете в купа с ледена вода – това ще спре готвенето и ще запази яркия ѝ зелен цвят. Изцедете я много добре с ръце, за да не остане излишна влага в пастета.

Следва подготовката на ядките. Запечете орехите на сух тиган за минута или две, за да пуснат етеричните си масла и да станат по-ароматни, след което ги оставете настрани да изстинат напълно.

За самото блендиране сложете в кухненски робот или блендер изцедената коприва, запечените орехи, почистените скилидки чесън, натрошеното сирене, зехтина и лимоновия сок.

Процесът завършва с овкусяване и съхранение. Блендирайте до получаването на гладка, кремообразна и еднородна текстура. Ако сместа ви се струва твърде гъста, можете да добавите още една лъжица зехтин или малко от бульона, в който е вряла копривата. Опитайте и подправете със сол и черен пипер според вашите лични предпочитания.

Преди сервиране оставете пастета в хладилника за около тридесет минути, за да могат ароматите на чесъна, орехите и копривата да се разгърнат напълно. Можете да го съхранявате в затворен стъклен буркан в хладилник до няколко дни.

