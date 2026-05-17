Агнешка дроб сарма по стара българска рецепта

Пролетта в България традиционно ухае на свежи зелени билки, пресен лук и, разбира се, на класически ястия с крехко месо. Когато слънцето напече, на българската трапеза няма нищо по-обичано, типично и споделяно от домашната агнешка дроб сарма. Това е ястие с характер, което събира поколения около софрата. Макар много млади домакини да се притесняват от подготовката му, тайната на перфектния вкус се крие в търпението, правилното съотношение на продуктите и онази легендарна пухкава заливка, която прави коричката златна и неустоима.

Необходими продукти за класическата рецепта

За да приготвите една богата и сочна тава, с която да нахраните цялото семейство, ще са ви необходими пресни пролетни съставки. Подгответе си един комплект агнешко шкембе и бял и черен дроб с общо тегло около един килограм. За плънката са ви нужни три връзки пресен зелен лук, една връзка пресен чесън и една чаена чаша бисерна ориз. Истинската магия на аромата идва от подправките, затова вземете една голяма връзка пресен джоджен, половин връзка пресен магданоз, една чаена лъжичка червен пипер, черен пипер и сол на вкус, както и 50 милилитра олио и малко масло за разкош.

За пухкавата бабина заливка са ви нужни три кокоши яйца, една кофичка гъсто българско кисело мляко и две супени лъжици брашно с щипка сода за хляб.

Стъпка по стъпка към кулинарния шедьовър

Първата и най-важна стъпка е перфектното почистване на агнешкия комплект. Измийте го много добре със студена вода, след което го поставете в дълбока тенджера. Залейте го с чиста вода, добавете щипка сол и няколко зрънца черен пипер, и го сварете до пълно омекване за около час, като периодично отстранявате образувалата се пяна. След като е готово, извадете месото да изстине и го нарежете на много ситни кубчета. В никакъв случай не изхвърляйте бульона от варенето, защото той ще даде истинския сочен вкус на ориза по-късно.

В дълбок тиган или тенджера загрейте олиото и малко масло, след което изсипете ситно нарязаните пресен лук и чесън. Задушете ги за няколко минути, докато омекнат и пуснат своя пролетен аромат. Добавете измития ориз и го запържете, докато стане стъклен и прозрачен. Тогава е моментът да добавите ситно нарязаното сварено месо и червения пипер, като разбъркате енергично за около минута, за да не изгори пиперът. Залейте сместа с три чаени чаши от топлия агнешки бульон, намалете огъня и оставете ориза леко да набъбне и да попие течността. Накрая дръпнете съда от котлона и изсипете вътре обилното количество ситно нарязан пресен джоджен и магданоз.

Изпичане и златната коричка

Прехвърлете уханната смес в подходяща тава, подравнете я добре и добавете още малко от бульона, ако ви се струва суха. Сложете тавата в предварително загрята на 180 градуса фурна и печете около 30 или 40 минути, докато оризът омекне напълно и хване лека коричка отгоре.

Докато ястието се пече, пригответе заливката. В дълбока купа разбийте добре трите яйца, добавете киселото мляко, в което сте шупнали содата, и двете лъжици брашно. Разбийте всичко до получаването на гладка, кремообразна смес. Извадете тавата от фурната, разпределете заливката равномерно върху дроб сармата и я върнете обратно да се пече на горен грил или на по-висока температура за още десетина минути, докато придобие онзи апетитен, златисто-кафяв загар. Сервирайте ястието леко охладено, гарнирано с голяма лъжица гъсто кисело мляко и свежа пролетна салата от зелена маруля и репички.

