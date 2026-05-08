Пролетна енергия в чиния! Рецептата на баба за каша

С настъпването на първите топли дни природата ни подарява един от най-големите си деликатеси – киселеца. Този листен зеленчук, често пренебрегван в модерната кухня, е истинска „витаминозна бомба“ и основа за една от най-любимите пролетни гозби в България.
Защо киселецът е безценен за здравето?
Киселецът е изключително богат на витамин С, което го прави отличен съюзник в борбата с пролетната умора и за подсилване на имунитета. Характерният му леко кисел вкус се дължи на оксаловата киселина, която стимулира храносмилането. В листата му откриваме още значителни количества желязо, което помага при анемия, и витамин А, грижещ се за доброто зрение и здравето на кожата. Освен това, зеленчукът действа пречистващо на черния дроб и е нискокалоричен, което го прави идеален за здравословен режим.
Рецептата на баба за киселец с яйца и сирене
Това е може би най-вкусният начин да приготвите киселец. Ястието е леко, кремообразно и носи вкуса на традиционната българска трапеза.
Необходими продукти:
500 г пресен киселец
1 връзка пресен лук
3–4 супени лъжици брашно
100 г масло (или комбинация от олио и масло)
200 г натрошено сирене
3–4 яйца
1 чаена лъжичка червен пипер
Сол на вкус и пресен джоджен
Начин на приготвяне:
Започнете с почистването на киселеца – отстранете жилавите дръжки, измийте го добре и го нарежете на ивици. В голям тиган или тенджера задушете нарязания пресен лук в мазнината, докато омекне. Добавете киселеца, който за минути ще намали обема си и ще промени цвета си към маслиненозелен.
След като се задуши, поръсете с червения пипер и брашното, като бъркате енергично за около минута, за да се запържи леко. Постепенно налейте топла вода (около 500-700 мл), докато постигнете желаната гъстота на кашата. Оставете да ври на тих огън около 10 минути.
Накрая добавете натрошеното сирене и подправете с пресен джоджен. Внимателно чукнете яйцата директно в кашата (може да ги оставите цели или леко да ги разбъркате – според предпочитанията си). Гответе още няколко минути, докато яйцата стегнат.
Как да сервирате?
Тази гозба е най-вкусна, когато се поднесе с лъжица гъсто кисело мляко и филия топъл домашен хляб. Комбинацията от киселинността на растението, соленото сирене и кремообразните яйца превръща обикновения обяд в истинско кулинарно преживяване.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com