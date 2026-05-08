Пролетна енергия в чиния! Рецептата на баба за каша

С настъпването на първите топли дни природата ни подарява един от най-големите си деликатеси – киселеца. Този листен зеленчук, често пренебрегван в модерната кухня, е истинска „витаминозна бомба“ и основа за една от най-любимите пролетни гозби в България.

Защо киселецът е безценен за здравето?

Киселецът е изключително богат на витамин С, което го прави отличен съюзник в борбата с пролетната умора и за подсилване на имунитета. Характерният му леко кисел вкус се дължи на оксаловата киселина, която стимулира храносмилането. В листата му откриваме още значителни количества желязо, което помага при анемия, и витамин А, грижещ се за доброто зрение и здравето на кожата. Освен това, зеленчукът действа пречистващо на черния дроб и е нискокалоричен, което го прави идеален за здравословен режим.

Рецептата на баба за киселец с яйца и сирене

Това е може би най-вкусният начин да приготвите киселец. Ястието е леко, кремообразно и носи вкуса на традиционната българска трапеза.

Необходими продукти:

500 г пресен киселец

1 връзка пресен лук

3–4 супени лъжици брашно

100 г масло (или комбинация от олио и масло)

200 г натрошено сирене

3–4 яйца

1 чаена лъжичка червен пипер

Сол на вкус и пресен джоджен

Начин на приготвяне:

Започнете с почистването на киселеца – отстранете жилавите дръжки, измийте го добре и го нарежете на ивици. В голям тиган или тенджера задушете нарязания пресен лук в мазнината, докато омекне. Добавете киселеца, който за минути ще намали обема си и ще промени цвета си към маслиненозелен.

След като се задуши, поръсете с червения пипер и брашното, като бъркате енергично за около минута, за да се запържи леко. Постепенно налейте топла вода (около 500-700 мл), докато постигнете желаната гъстота на кашата. Оставете да ври на тих огън около 10 минути.

Накрая добавете натрошеното сирене и подправете с пресен джоджен. Внимателно чукнете яйцата директно в кашата (може да ги оставите цели или леко да ги разбъркате – според предпочитанията си). Гответе още няколко минути, докато яйцата стегнат.

Как да сервирате?

Тази гозба е най-вкусна, когато се поднесе с лъжица гъсто кисело мляко и филия топъл домашен хляб. Комбинацията от киселинността на растението, соленото сирене и кремообразните яйца превръща обикновения обяд в истинско кулинарно преживяване.

