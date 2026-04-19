„Мраморна“ шоколадова торта впечатлява с вкус и лесна рецепта

Тази „мраморна“ шоколадова торта привлича вниманието не само с външния си вид, но и с леснотата на приготвяне. Вместо класическо редене на блатове, съставките се комбинират директно в тавата. По време на печенето те създават характерната структура и мраморни шарки. Резултатът е сочен десерт с наситен вкус и балансирана текстура.

Необичайна шоколадова торта

Основната особеност на този десерт е начинът на подреждане на продуктите. Те не се наслагват на отделни пластове, а се събират в една форма, където по време на печенето оформят крайния резултат. Това спестява време и улеснява процеса, без компромис с вкуса.

Комбинацията от ядки, шоколад и крема сирене създава богат профил. Ядките добавят хрупкавост, а кремът допринася за мекотата и характерния мраморен ефект, който се появява естествено при печене.

За основата ще ви трябват:

· 1,5 чаши орехи (леко препечени и едро нарязани).

· 1 чаша настъргани сухи бисквити (или сушени кокосови стърготини).

За тестото:

· 2 яйца

· 150 г захар

· 120 мл мляко

· 100 мл растително масло.

· 180 г брашно

· 30 г какао на прах

· 1,5 чаени лъжички бакпулвер

За шоколадовия крем за тортата:

· 200-225 г крема сирене

· 100 г масло (разтопено)

· 2 чаени лъжички ванилова захар или екстракт.

· 1 чаша пудра захар

· 80-100 г шоколад (нарязан или на капки).

Може да ви е необходима и малко сол на различни етапи.

Стъпка по стъпка рецепта за десерта

Първо загрейте фурната до 175°C и пригответе тава с размери приблизително 23x33 см, като я намажете с масло или я покриете с хартия за печене.

Разпределете около 1 чаша ядки и избрания от вас топинг - бисквитени трохи или кокос - равномерно по дъното на тавата. Този слой добавя текстура, като ядките придават хрупкавост, а трохите или кокосът леко се запичат и обогатяват вкуса.

След това пригответе тестото. В дълбока купа разбийте яйцата и захарта до пухкава смес, след което добавете млякото и растителното масло и разбъркайте до гладкост.

В отделна купа смесете брашното, какаото, бакпулвера и солта, след което постепенно добавете сухите съставки към мокрите. Важно е да не се разбърква прекалено, а само докато сместа стане гладка и без бучки.

Внимателно изсипете приготвената шоколадова смес върху слоя с ядки, без да разбърквате. Следващата стъпка е приготвянето на крема, който завършва десерта.

За крема разбийте крема сиренето до гладка текстура. Добавете разтопеното масло, ванилията и солта, като продължавате разбиването до пълно смесване. Постепенно добавете пудрата захар и разбъркайте до получаване на гладък крем. Накрая добавете шоколадовите парченца и останалите ядки.

