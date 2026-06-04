Шакира проговори за Пике. Светът й се е сринал, но как се е спасила

Поп звездата Шакира разказа откровено за трудния период след раздялата си с бившия футболист Жерар Пике през 2022 г. и за това как е намерила сили да продължи напред.

В интервю за списание PEOPLE певицата признава, че животът ѝ се е променил драматично след края на връзката им.

„Когато светът ти се срути, трябва да се изправиш, да плащаш сметките, да приготвяш закуска и да водиш децата си на училище. Животът трябва да продължи“, казва 49-годишната изпълнителка.

По думите ѝ именно синовете ѝ Милан и Саша са били най-голямата ѝ опора.

„Майчинството те прави силен. От момента, в който станах майка, започнах да гледам на живота по различен начин. Децата ми са най-хубавото нещо, което ми се е случвало, и всеки ден уча нещо ново от тях“, споделя Шакира.

Певицата признава, че в момента няма място за нова любов в живота си.

„Сега мисля единствено за отглеждането на децата си. Не виждам подобно нещо на този етап. Може би когато пораснат“, казва тя.

Шакира и Пике започват връзката си през 2010 г., след като се запознават по време на снимките на видеоклипа към химна на Световното първенство „Waka Waka (This Time for Africa)“. Двамата се разделиха официално през 2022 г. след 12 години заедно.

След раздялата певицата насочва емоциите си към музиката. Болката се превръща във вдъхновение за хита „Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53“, записан съвместно с аржентинския продуцент Bizarrap.

Песента, вдъхновена от раздялата с Пике и предполагаемата му изневяра, се превръща в световен феномен.

„Беше чист катарзис. Имах нужда да напиша това, което преживявах, без никаква цензура. След като песента излезе, се почувствах по-лека“, признава звездата.

Шакира допълва, че много жени са ѝ писали, за да ѝ благодарят, защото са открили себе си в текста и са намерили сили да преминат през подобни трудности.

Песента стана част от албума „Las Mujeres Ya No Lloran“, а последвалото световно турне се превърна в най-успешното латиноамериканско турне в историята с приходи от над 421 милиона долара.

Пике одстави семейството си заради младата си аситентка, която прилича на Шакира, а цялата мръсна история стана явно, заради бурканче сладко от ягоди. Никой освен Шакира не го вкусвал и сотяло дълго пълно в хладилника, докато любовницата не го излапала.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com