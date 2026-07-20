Тази кралица не живее в разкош – тя променя съдбите на хиляди жени

Докато петролът от делтата на река Нигер от десетилетия носи милиарди приходи на Нигерия, много от местните общности продължават да живеят без качествени пътища, чиста питейна вода, здравеопазване и добро образование.

Именно това се опитват да променят кралят на кралство Уори Огиаме Атуваце III и неговата съпруга кралица Олори Атуваце III, които превръщат традиционната монархия в платформа за социална промяна.

„Кралството ни страда от това, което наричам проклятието на природните ресурси. Всичко се извлича оттук, но почти нищо не се развива“, казва кралицата.

Монархия с нова мисия

След възкачването си на трона през 2021 г. крал Огиаме Атуваце III създава специален Офис на кралицата, който ѝ дава възможност официално да ръководи инициативи в областта на образованието, подкрепата за жените и развитието на децата.

„Не приех тази роля с чувство за блясък. Почувствах тежест и огромна отговорност да използвам тази привилегия, за да служа на хората“, споделя Олори Атуваце III.

Инвестиция в хората

През 2021 г. кралската двойка създава фондация Royal Iwere Foundation, която работи в три основни направления – образование, икономическо овластяване и опазване на околната среда.

Сред инициативите ѝ са програми по наука и технологии, екологични проекти, както и обучения по предприемачество за жени.

Само по шестмесечната програма EstablishHer десетки участнички вече са регистрирали собствени компании, разширили са бизнеса си или са получили достъп до финансиране и професионални ментори.

Фондацията обяви и кредитен фонд на стойност 150 милиона нигерийски найри (около 110 000 долара), предназначен за развитието на женското предприемачество.

„Най-големият ни ресурс са хората. Мечтата ми е да изградим силни личности, които след това да изградят силни общности“, казва кралицата.

Промяната започва от начина на мислене

Според Олори Атуваце III истинската промяна не започва с парите, а с мисленето.

„За да променим света около нас, първо трябва да променим начина, по който мислим“, убедена е тя.

Кралицата открито говори и за собствената си битка със следродилната тревожност след раждането на сина си през 2018 г. Според нея именно този период напълно променил разбирането ѝ за лидерството и смисъла на обществената служба.

Визия за цяла Африка

Дейността на кралската двойка не се ограничава само до Нигерия.

Чрез десетмесечната програма Elevate Africa Fellowship те инвестират 1 милион долара в подготовката на ново поколение африкански лидери, като насърчават сътрудничеството между държавите на континента.

„Не можем да развиваме само Нигерия. Трябва да издигнем цяла Африка“, казва Олори Атуваце III.

По думите ѝ Африка не е континент с проблеми, а място с огромен потенциал, устойчивост и талант.

„Не вярваме, че Африка е проблем, който трябва да бъде решен. Вярваме, че Африка е богата, устойчива и че африканското съвършенство заслужава да бъде показано на света“, заявява кралицата.