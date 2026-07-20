Взривиха сградата на ФБР

Районът около площад „Фоли“ в Долен Манхатън беше разтърсен от мощен взрив на импровизирано запалително устройство. Инцидентът е станал пред масивния правителствен комплекс на адрес 26 Federal Plaza. Там се помещават ключови ведомства, включително централата на Федералното бюро за разследване (ФБР) в Ню Йорк и Службата за имиграция и митнически контрол (ICE).

Властите реагираха незабавно, като силите за сигурност задържаха на място заподозрян мъж. Според първоначалната информация на разследващите атаката се разглежда като акт, насочен срещу имиграционните служби.

Хронология на нападението

Инцидентът се разигра в сутрешните часове, когато видеозаписи уловиха мъж да разлива запалителна течност на тротоара пред сградата. Върху нея той е поставил пиротехнически средства. Последвал е взрив в едно от кошчетата за боклук, който е предизвикал сериозен пожар и гъсти стълбове дим.

Екипи на противопожарната служба пристигнаха бързо и потушиха пламъците. Сградата беше евакуирана частично от съображения за сигурност, а полицията отцепи близките улици около „Уърт Стрийт“ и „Лафайет Стрийт“. Това предизвика сериозни транспортни затруднения в града.

Задържаният и неговите мотиви

Униформени служители, намиращи се в комплекса, са изтичали веднага навън и са обезвредили нападателя. При обиска у него са намерени различни оръжия, сред които страйкбол пушка и патрони, нож и чук и тактическа каска и халогенна лампа.

Мъжът е носел със себе си количка с плакат, съдържащ надпис „Вън ICE от нашите улици“ (ICE Off Our Streets). Разследването веднага беше поето от Съвместната оперативна група за борба с тероризма към ФБР. Асистент-директорът на бюрото Джеймс Барнакъл определи случая като „антиправителствена атака срещу федерален обект“.

Директорът на ФБР Каш Пател потвърди в социалните мрежи, че при инцидента има само двама леко пострадали души, които са прегледани на място. Кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани излезе с официална позиция, в която нарече случилото се „дълбоко обезпокоително“. Той увери гражданите, че градската администрация оказва пълно съдействие на федералното разследване. Към момента ситуацията е овладяна и няма непосредствена опасност за населението.