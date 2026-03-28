Иран хакна шефа на ФБР и публикува личните му снимки

Хакери, свързани с иранското правителство, са получили достъп до личния имейл на директора на ФБР Каш Пател и са публикували материали – включително снимки и документи, взети от неговия акаунт, предават международните издания.

Хакерите са публикували серия от снимки на Пател отпреди да стане директор на ФБР, за които твърдят, че са откраднати от личния му акаунт. Източник, запознат с инцидента, е потвърдил автентичността на изображенията. Откраднатите имейли изглежда датират от около 2011 до 2022 г. и включват лична, бизнес и пътна кореспонденция, която Пател е имал с различни контакти.

Това, което хакерската група нарича пробив в „непроницаемите“ системи на ФБР, всъщност е нещо много по-банално – достъп до семейни снимки и подробности за предишното търсене на апартамент от Пател.

„Това не е компрометиране на ФБР – това е лично кошче за отпадъци“, поясни експерт.

Групата с името Handala Hack Team казва в изявление „Това е само нашето начало“.

ФБР предлага до 10 милиона долара за информация, която ще помогне за идентифицирането на членове на групата, предаде Би Би Си.

Снимки, за които се твърди, че са взети от имейл акаунта на Пател, се разпространяват в социалните мрежи, като към тях е добавено логото на групата като воден знак.

Снимките показват Пател на различни неидентифицирани места. На някои от кадрите той стои до ретро кабриолет, до самолет, пуши пури, прави си селфи до бутилка алкохол и позира на места, които изглеждат като ресторанти и хотели.

„Личните акаунти нямат същото ниво на защита и предупреждения като правителствените системи, така че те често са привлекателна цел за хакерите“, коментира Дейв Шрьодер, директор на Инициативите за национална сигурност в Университета на Уисконсин-Мадисън.

Домейнът, използван за извършване на хакерската атака срещу Пател, е регистриран в същия ден, в който Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че е иззело четирите домейна, свързани с групата - на 19 март, съобщи CBS News.

