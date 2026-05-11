Заразата: Петима мъже са под карантина

Истински кошмар в открито море вдигна на крак здравните власти в Европа и Близкия изток. Смъртоносно огнище на хантавирус превърна луксозния круизен кораб „Хондиус“ в плаваща зона под карантина. Добрата новина дойде днес директно от турското министерство на здравеопазването. Тримата турски граждани, които са пътували на борда на плавателния съд, са дали отрицателни резултати при направените им спешни тестове за опасната болест. Информацията бе потвърдена официално от телевизия ТРТ Хабер.

Мистерията се разплита

Първоначално от здравното министерство в Анкара обявиха, че тримата мъже ще бъдат поставени под строга карантина, а състоянието им ще се наблюдава от медицински екипи денонощно. В последното съобщение на властите обаче изплуваха нови детайли. Заедно с тримата пасажери от кораба са били тествани и други двама души, които са влезли в страната на по-ранен етап. Техните проби за хантавирус също са напълно отрицателни.

При нито едно от петте лица до момента не са забелязани симптоми на коварното заболяване. Въпреки липсата на признаци за инфекция и чистите медицински резултати, властите в Анкара отказват да рискуват. Петимата мъже ще останат в пълна изолация до изтичане на пълния карантинен период.

Евакуация под диктовката на страха

Ситуацията на борда на круизния кораб остава изключително напрегната. В неделя „Хондиус“ влезе принудително в пристанище Гранадиля в южната част на испанския остров Тенерифе, част от Канарските острови. На борда се разигра истинска трагедия, след като трима от пътниците починаха от тежката вирусна инфекция в рамките на броени дни.

Веднага след акостирането на Канарските острови испанските власти започнаха мащабна и сложна операция по евакуация на стотици пътници от различни националности. Световните здравни организации продължават да следят случая, тъй като хантавирусът се пренася основно от гризачи и може да причини фатални белодробни и бъбречни усложнения при хората.

