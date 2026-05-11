Един от най-разпознаваемите депутати напуска парламента

Политическата сцена в Пловдивска област претърпя неочаквана драма, която извади от парламентарната въртележка едно от най-активните остриета на ГЕРБ. Дългогодишният народен представител и строителен инженер Младен Шишков официално обяви, че няма да бъде част от новото Народно събрание. Изборният маратон през април тази година се превърна в истински кошмар за местната партийна централа, след като ГЕРБ остана с намален брой мандати в 17-и избирателен район. След драматично финално преброяване на гласовете и минимална разлика, Шишков остана извън борда на активната държавна власт, определяйки ситуацията като неочакван обрат на съдбата.

Вярност до гроб

Въпреки тежката изборна загуба, политикът демонстрира твърда партийна лоялност и отказа да търси вина в ръководството. В официално изявление след националното съвещание на партията в Пловдив, той категорично заяви, че остава верен на лидера Бойко Борисов и няма намерение да сменя политическата си боя. „Дори със свалени пагони, аз оставам в ГЕРБ“, коментира Шишков. Той призова партийните структури към бързо стягане на редиците и мобилизация, за да се докаже, че формацията остава единствената реална дясна алтернатива в страната.

От банките в парламента обратно към семейния чертеж

Липсата на депутатско място отваря нова страница в професионалната кариера на инженера от град Раковски. Шишков, който бе част от общо осем последователни състава на Народното събрание и се утвърди като експерт по регионално развитие и водна инфраструктура, се завръща към корените си. Преди броени часове стана ясно, че той официално възобновява дейността си в семейната строителна фирма. Предприятието, основано навремето от неговия баща, е специализирано в проектирането на десетки обекти в Пловдивския регион.

Пътят на черния колан: От общинския съвет до жълтите павета

Младен Шишков извървя дълъг път в йерархията на местната и националната власт. Той започна политическата си кариера като успешен председател на Общинския съвет в Раковски между 2009 и 2016 година, преди да прекрачи прага на парламента през 2017 година. Извън политиката и инженерното проектиране, той е изключително популярен в региона и като председател и старши треньор на спортния клуб по карате „Ин-Ян“. Спортната дисциплина и уменията от бойното изкуство шинкиокушин очевидно ще му бъдат полезни и сега, когато трябва да управлява мащабни бизнес проекти извън кулоарите на властта.

