Девойка командва ГЕРБ. Вежди Рашидов с взривяващи разкрития

„Някаква девойка командва и кадрува в ГЕРБ.“ С тези думи Вежди Рашидов разкри дълбока вътрешна криза в партията след изборите. Бившият председател на Народното събрание обясни, че по информация от хора вътре в структурите „нова звезда“ се опитва да налага решения и именно тя стои зад напускането на кметове и отлива на избиратели.

Той отказа да назове име, но подчерта, че поведението й е предизвикало сериозно отвращение сред мнозина. Според него, ако не бъдат взети мерки, процесът на разпад ще продължи.

Рашидов подчерта, че говори с много хора от партията и че лично е дал 15 години от живота си на ГЕРБ. По думите му проблемът не е само в една фигура, а и в липсата на обновление. „Вижте кои влизат в парламента от ГЕРБ. Да виждате някаква промяна? Едни и същи лица. Те не носят гласове“, заяви той. Според него именно тези „стари муцуни“ вече не привличат доверие и тежат на резултатите.

Той предупреди, че лидерът на партията Бойко Борисов трябва да вземе мерки, за да успокои хората, защото иначе „роенето“ ще продължи. В същото време Рашидов категорично защити Борисов, като заяви, че той е премиерът, направил най-много за България. Той се възмути от, по думите му, „просташките подмятания“ срещу него и призова да се спре с обвиненията без доказателства.

„Лесно е да дъвчем една дъвка, че е корумпиран. Няма доказано нещо. Омърсихме си държавата. Трябва да спрем с дъвките“, каза Рашидов.

Бившият председател на парламента направи и по-широк политически анализ. Той посочи, че след правителството на Иван Костов никой не е постигал сам мнозинство от над 121 депутати. Според него партията на Румен Радев не може да се оправдава с коалиционни партньори, ако разполага с достатъчно мнозинство, за да реализира обещанията си. Рашидов добави, че ако чрез Илияна Йотова бъде спечелен и президентският вот, цялата власт ще се концентрира в ръцете на „Прогресивна България“, съответно на Радев. По думите му това е огромна отговорност, но поне ще има яснота кой носи отговорност за управлението.

Рашидов призова да бъде призната победата на Радев. „Ние сме един такъв народ: Долу царя, да живее царя. Такива сме. Да поздравим Радев за победата. Какво лошо има, ако някой направи нещо добро“, каза той. Според него няма лява партия, която да бъде реална опозиция, което поставя в тази роля именно Борисов.

Рашидов заяви, че няма нищо лошо в еднолична власт. Той коментира и опасенията от реваншизъм, като изрази надежда Румен Радев да не поеме по този път, защото това би било пагубно.

В заключение той направи философски коментар за състоянието на обществото. „Ние се мразим. Колективно се мразим. Нашият народ не е лош, но е лошо моделиран. Не се научихме да обичаме. Опростачихме го. Обичам си по някакъв начин народа, защото тук съм се родил и тук ще умра“, каза Рашидов.

