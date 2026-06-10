Кабинетът с ключов ход за АЕЦ "Козлодуй"

Министерският съвет прие решение, с което определя дерогации за доставки, необходими за работата на АЕЦ „Козлодуй“. Това ще позволи на атомната централа да внесе от Русия определени материали и изделия, сред които продукти от стомана и желязо.

По думите на министъра на енергетиката Ива Петрова мярката е необходима, за да бъде гарантирана сигурната работа на централата.

„Кабинетът прие да бъдат определени дерогации за доставки за АЕЦ „Козлодуй“. Централата ще може да внесе от Русия продукти от стомана, желязо и други материали“, заяви тя.

Министърът подчерта, че решението е свързано с осигуряването на ядрената безопасност и непрекъснатата експлоатация на централата.

„Гарантират се ядрената безопасност и безаварийната работа на централата“, посочи още Петрова.

Решението е част от действията за обезпечаване на надеждната работа на АЕЦ „Козлодуй“, която остава ключов производител на електроенергия за страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com