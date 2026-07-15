Политика

Радев удари по масата! Драстични мерки срещу убийците на пътя

Правителството работи за дълбока системна промяна, увери премиерът

Радев удари по масата! Драстични мерки срещу убийците на пътя
15 юли 26 | 9:47
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Мира Иванова

Драстични мерки срещу убийците на пътя обеща премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Българските пътища са бойно поле, където ежедневно загиват хора. Няма как за два месеца до компенсираме дългите години на хаос и безхаберие, лошите пътища и безобразната кражба, липсата на координация, липсата на възпитание, каза Радев.

В ДАИ има 124 души на терен, а в тол системата има 700 души на терен. Сега приоритетът е събиране на такси, а не защита на живота. Правителството работи за дълбока системна промяна. Държавата ще продължи с драстични мерки срещу убийците на пътя, увери Радев.

„Огромни растящи задачи, малко на брой хора, ниско заплащане, а резултатът е формализъм и корупция. Същевременно в тол системата близо 700 души са на терен. Те следят дали имаме винетки и дали се събират тол такси. Тоест приоритет не е спазване на правилата за движение по пътищата и опазване на човешките животи, а събиране на такси. Затова правителството работи за дълбока системна промяна за отстраняване на натрупаните с години проблеми в сектора.

В края на изявлението си премиерът отправи призив към всички шофьори за по-голяма отговорност на пътя.

„Летният сезон е в разгара си. Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички", призова Румен Радев.

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Автор Мира Иванова

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