Радев удари по масата! Драстични мерки срещу убийците на пътя

Драстични мерки срещу убийците на пътя обеща премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Българските пътища са бойно поле, където ежедневно загиват хора. Няма как за два месеца до компенсираме дългите години на хаос и безхаберие, лошите пътища и безобразната кражба, липсата на координация, липсата на възпитание, каза Радев.

В ДАИ има 124 души на терен, а в тол системата има 700 души на терен. Сега приоритетът е събиране на такси, а не защита на живота. Правителството работи за дълбока системна промяна. Държавата ще продължи с драстични мерки срещу убийците на пътя, увери Радев.

„Огромни растящи задачи, малко на брой хора, ниско заплащане, а резултатът е формализъм и корупция. Същевременно в тол системата близо 700 души са на терен. Те следят дали имаме винетки и дали се събират тол такси. Тоест приоритет не е спазване на правилата за движение по пътищата и опазване на човешките животи, а събиране на такси. Затова правителството работи за дълбока системна промяна за отстраняване на натрупаните с години проблеми в сектора.

В края на изявлението си премиерът отправи призив към всички шофьори за по-голяма отговорност на пътя.

„Летният сезон е в разгара си. Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички", призова Румен Радев.

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