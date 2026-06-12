Почернени родители искат нови закони за убийците на пътя
Почернени родители, изгубили децата си в катастрофи на пътя излязоха в събота на мирен протест в Бургас. Пред сградата на съдебната палата те издигнах...
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Почернени родители, изгубили децата си в катастрофи на пътя излязоха в събота на мирен протест в Бургас. Пред сградата на съдебната палата те издигнах...
Стара Загора. Градът на Паоло, както стана печално известен Стара Загора, заради безпардонното убийство на 4-годишното дете на пешеходната зона в цент...