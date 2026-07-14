Костадинов подпали мрежата с майтап за Аржентина и Европа

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов подпали мрежата с пост за Световното по футбол, Аржентина и Европа.

Ироничните му думи събраха над 3000 реакции и над 200 коментара във фейсбук. Той призна, че ще подкрепя Аржентина на полуфиналите на Световното първенство, защото винаги стиска палци на... европейските отбори.

Ето какво написа Костадин Костадинов:

На полуфиналите на световното по футбол отидоха Франция, Испания, Англия и Аржентина. Като европеец винаги подкрепям европейските отбори. Затова ще подкрепя Аржентина.

Сборните отбори на Африка и Близкия изток не играят лошо, но все пак давам предпочитанията си на представителите на моята културна група.

Фейсбук веднага закипя. Десетки негови последователи изразиха пълно съгласие с него, но имаше и такива, които видяха расизъм в думите на политика.

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