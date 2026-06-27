Среща на върха в Берлин събра евродепутати и председатели на партии от "Европа на суверенните нации"

В Берлин се проведе Срещата на върха на суверенните нации 2026. Международни гости, ангажиращи речи и смислени разговори бяха част от вечерта, организирана от европейската партия “Европа на суверенните нации”. Председател на партията е българският евродепутат от “Възраждане” - Станислав Стоянов.

Сред официалните гости на събитието бяха ключови лица, като Рене Ауст - председател на парламентарната група на “Европа на суверенните нации” в Европейския парламент. Специален гост на събитието беше Костадин Костадинов - председател на “Възраждане” и на ПГ на “Възраждане”.

В началото на събитието Станислав Стоянов, единственият български евродепутат, който към момента е председател на европейска партия, приветства присъстващите.

“За мен е изключително удоволствие да Ви приветствам с добре дошли на първото мащабно политическо събитие на партия „Европа на суверенните нации“ (ЕСН) от нейното основаване от нашето политическо семейство насам. Все още се намираме в ранен етап от развитието на нашата партия. Въпреки това вече изминахме дълъг път. Изградихме необходимия административен и организационен капацитет и положихме основите за силно политическо сътрудничество между нашите партии членки. Днес сме се събрали не просто за да приемем поредната декларация. Тук сме, защото споделяме общото убеждение, че Европа се нуждае от нова посока. Ние вярваме в Европа на свободните и суверенни нации. Европа, в която решенията се вземат възможно най-близо до гражданите. Европа, която защитава своите граници, подкрепя семейството, укрепва своята конкурентоспособност и зачита правото на нациите сами да градят своето бъдеще.

Сега предстои най-важната стъпка – да докажем на практика, че можем да бъдем ефективна, сериозна и градивна политическа сила в Европа. Днес ще приемем първата политическа декларация на партия ЕСН. Тя отразява принципите, които ни обединяват, и визията, която ще отстояваме за бъдещето на Европа. Уверен съм, че нейното приемане ще бъде важно постижение в развитието на нашата партия.”, каза в приветственото си слово Станислав Стоянов.

От трибуната на събитието се изказаха представители на всички политически партии, част от “Европа на суверенните нации”, две от които са новоприети. Специалният гост на събитието - Костадин Костадинов, също отправи своите послания към присъстващите.

“Позволете ми най-напред да поздравя всички Вас за това, че стоите рамо до рамо в борбата за нашата свобода. Днес ние се борим не само за свободата на своите собствени нации и за демокрацията в нашите страни. Ние се борим за свободата и демокрацията в цяла Европа. И това е така, защото свободата и демокрацията на нашия континент са подложени на все по-голяма заплаха. В моята собствена страна, България, има постоянни призиви за забрана на политически партии, като например на партия „Възраждане“. Дори се стигна до съдебно дело с искане за заличаване на партията. Ние спечелихме тази съдебна битка, но атаките от страна на либерално-глобалисткия елит са систематични. Наши членове бяха арестувани. Срещу десетки други са повдигнати наказателни обвинения. Няколко от нашите народни представители са обект на съдебни производства, някои от които продължават вече повече от пет години. И знаете ли защо? Защото се противопоставихме на въвеждането на еврото в България и защото поискахме референдум за запазване на българския лев. Ето защо, скъпи приятели и съратници, суверенисти, нашата борба е обща. Защото всички ние доказваме, че свободата е висша ценност. Свободата и демокрацията са застрашени в България. Те са застрашени в Германия. Те са застрашени в Румъния. Те са застрашени в Обединеното кралство. Те са застрашени в цяла Европа. Преди две години, заедно с нашите приятели и съюзници от „Алтернатива за Германия“, „Реконкет“, „Свобода и пряка демокрация“, „Републиканско движение “, „Нова надежда“, движение „Нашата родина“, „Съюз на народа и правосъдието“, „Форум за демокрация“ инициирахме общо решение за Европа. Създадохме групата „Европа на суверенните нации“ (ЕСН) във време, когато нашите опоненти правеха всичко по силите си да ни изолират, демонизират и съкрушат политически. Но те се провалиха. Водени от принципа, че това, което не ни убива, ни прави по-силни, ние превърнахме ЕСН в една изпреварваща политическа сила в европейското патриотично движение – сила, която привлича подкрепата на все по-голям брой европейци.”, каза Костадин Костадинов от подиума на престижното събитие.

В края на събитието беше подписана Берлинска декларация, като продължение на подписаната Софийска декларация на проведения през април 2024 г. в българската столица форум “Новите лидери на Европа”. Припомняме, че формът обедини партии от цяла Европа, които поддържат политика за повече суверенитет в управлението на европейските държави и подкрепят консервативните семейни ценности. Събитието през 2024 г. предшества създаването на групата “Европа на суверенните нации” в Европейския парламент.

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