Турският вътрешен министър разгледа София пеша. Голям ход за границата

След официалните разговори турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи остави за кратко дипломатическите папки и се отправи на разходка из центъра на София. По маршрута му бяха едни от най-разпознаваемите места в столицата – бул. „Витоша“, Президентството, Националният археологически институт с музей при БАН и джамията „Баня Баши“.

Разходката даде възможност на турския министър да се запознае отблизо с историята и културното наследство на българската столица, но основният фокус на визитата му остана сигурността и сътрудничеството между София и Анкара.

След срещата си с българския вътрешен министър Иван Демерджиев Чифтчи постави акцент върху очакваното засилване на трафика по българо-турската граница заради завръщането на турските граждани, живеещи и работещи в Западна Европа.

Той съобщи, че е поискал от българските власти да окажат необходимото съдействие за по-бързото преминаване на гражданите през границата. По думите му при пиково натоварване трябва да се преминава към по-гъвкав режим на работа на граничните пунктове.

Особено внимание е отделено на пунктовете „Капъкуле“ и „Хамзабейли“, където през летните месеци традиционно се образуват големи опашки.

„Поискахме от българските власти да улеснят нашите граждани. При увеличаване на натоварването да се премине към гъвкав режим на работа и да се помогне на гражданите ни да преминават за кратко време от България към Турция“, заяви Чифтчи.

Турският министър съобщи още, че София и Анкара са постигнали съгласие за улесняване на транзитното преминаване на турските ТИР-ове през България. Двете страни са обсъдили и ограниченията, свързани с решение на Европейския съюз за тежкотоварните автомобили.

Чифтчи заяви, че е постигнато съгласие ограниченията да бъдат сведени до минимум и да бъдат осигурени необходимите улеснения за шофьорите, които преминават транзитно през страната.

Нова стъпка срещу организираната престъпност

България, Турция и Гърция ще разширят сътрудничеството си и в борбата с трансграничната престъпност. Досегашният тристранен механизъм, насочен основно към противодействие на незаконната миграция, ще бъде надграден с нови направления.

Фокусът ще бъде върху трансграничните престъпления, новите поколения организирани престъпни групи и наркотрафика.

„Ще превърнем този механизъм в по-ефективно сътрудничество и ще се съсредоточим върху тези въпроси“, заяви Чифтчи.

Следващата среща в тристранния формат между България, Турция и Гърция ще бъде в Истанбул.

Турският министър определи визитата си в България като стъпка, която ще доведе до по-конкретни резултати в двустранното сътрудничество още през следващите дни.