България е първа по продажби и съхранение на енергия. Ще станем ли гробницата на зеления преход

България сътвори истинско енергийно чудо и се изстреля на лидерското място в целия Европейски съюз! Страната ни вече е абсолютен номер едно не само по продажби, но и по съхранение на зелена електроенергия, оставяйки далеч зад себе си останалите държави членки. Благодарение на невиждания бум на евтината слънчева енергия и мощната финансова инжекция от Брюксел, родната енергийна система се превърна в една от най-стабилните на Стария континент.

Ударното строителство на мегаструктури роди истинско чудовище край Ловеч, където компанията „Реналфа“ пусна в експлоатация батерия с размерите на малка електроцентрала. Съоръжението притежава мощност от 124 мегавата и може да побере колосалните 496 мегаватчаса, превръщайки се автоматично в най-голямата инсталация от този тип в ЕС. Енергийният министър Жечо Станков отсече, че това е само „първата стъпка“, а целта е достигането на бруталните 10 гигаватчаса капацитет. Към средата на годината Електроенергийният системен оператор отчита космическите близо 4800 мегавата и 14 гигаватчаса капацитет, с което България смаза предварително заложените цели за 2030 година цели четири лета по-рано.

Съседите на колене

Докато София трупа активи от зеления преход, съседите ни буквално останаха на тъмно и са принудени да купуват ток отвън на солени цени. Румъния претърпя тотален крах, като е била вносител в 72% от времето, а енергийната дупка е коствала на Букурещ колосалните 5 милиарда евро. Кризата там е толкова жестока, че се наложи властите да потапят баржи в Дунав, за да спасят от пресушаване и спиране атомната си централа.

Унгария също е на колене и разчита на 18% вносен ток, докато Полша продължава да се задушава под въглищен дим. България обаче диктува правилата – цените по обяд у нас падат под нулата, а батериите улавят слънцето, за да го продават скъпо вечер по 250 евро за мегаватчас.

Капаните зад блясъка на батерийния бум

Големият триумф на България на енергийната карта на Европа безспорно е повод за гордост, но зад блясъка на милиардите гигаватчасове се крият сериозни клопки, които могат да превърнат енергийното ни чудо в кошмар. Зеленият преход не е спринт, а тежък маратон с неизвестни препятствия. Какво в действителност ни очаква оттук нататък?

На първо място, родната енергийна мрежа вече е изправена пред критично изпитание. Междусистемните електропроводи са опасно претоварени. Когато хиляди мегавати слънчева светлина се изсипят едновременно в батериите, съществува реална опасност от сериозни аварии, ако държавата не инвестира спешно в инфраструктура, а не само в частни проекти. Вторият голям капан е икономически – огромните печалби от разликата в дневните и нощните цени на тока бързо ще се свият, когато пазарът се пренасити.

Еврофондовете

И най-важното: целият този невиждан батериен бум в момента се крепи на огромни европейски субсидии. Еврофондовете обаче няма да бъдат вечни. Когато секнат безплатните милиони от Брюксел, инвеститорите ще трябва да оцеляват в брутални пазарни условия. За да не се спука този енергиен балон, държавата трябва да спре да действа на парче и да осигури дългосрочна стратегия. В противен случай, след бляскавия фойерверк днес, утре можем да се окажем с паметници на зеления преход, за които сметката ще плати българският потребител.