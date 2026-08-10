Виден кръчмар се загрижи. Даде безценен съвет

Цените в заведенията се формират основно от разходите на бизнеса и търсенето, като всеки ресторантьор сам преценява на каква стойност да предлага храната и напитките. Това коментира председателят на Сдружението на заведенията в България Емил Коларов.

По думите му през последните години ресторантьорският бизнес е изправен пред значително увеличение на редица разходи. Поскъпнали са горивата, доставките, продуктите и трудът, което неизбежно се отразява и върху крайните цени за клиентите.

"Всеки един колега сам преценява на какви цени да продава и той го преценява с оглед на разходите, които има, и с оглед на клиентелата, която има“, обясни Коларов.

Според него по-високата цена на дадена услуга или продукт невинаги означава необосновано поскъпване. Като пример той посочи често коментираните през летния сезон цени на кафето по морето.

"Когато ти е скъпо кафето на 2,50 евро, просто не си поръчваш. Отиваш си до машината и си го взимаш. Но когато искаш да ти го донесат на шезлонга, трябва да си готов да си платиш цената“, заяви председателят на сдружението.

каза ресторантьорът Емил Коларов в ефира на Bulgaria ON AIR

Той не се съгласи и с твърденията за слаб туристически сезон по Българското Черноморие. Според наблюденията му в Созопол туристи не липсват, а голяма част от заведенията, особено в Стария град, са били пълни.

"Специално в Созопол, особено в Стария град, повечето заведения си бяха пълни. Има хора, не може да се разминеш“, коментира Коларов.

Председателят на Сдружението на заведенията засегна и темата за използването на български продукти в ресторантьорството. По думите му много представители на бранша предпочитат родното производство, но един от основните проблеми остава възможността на местните производители да осигурят необходимите количества и постоянно качество.

"Аз лично, когато съм могъл, винаги съм предпочитал да продавам българските продукти в моите заведения“, посочи той.

Коларов оцени положително и идеята за специално обозначаване на заведенията, които използват преимуществено български продукти. Според него обаче все още липсва достатъчно яснота по какви критерии ще се предоставя подобна маркировка и как ще функционира системата.

Според Коларов, преди да се поставят по-сериозни изисквания пред ресторантьорския сектор за използването на родни продукти, трябва да се създадат условия българските производители да увеличат капацитета си.

Той смята, че държавната подкрепа трябва да бъде насочена към постигането на необходимото качество и производствени обеми, така че заведенията да могат да разчитат на постоянни доставки.

Първо ние тук трябва да тръгнем от помощта на държавата за производителите, за българските производители, за да могат те първо да имат необходимото качество, после да имат този капацитет.

заключи Емил Коларов