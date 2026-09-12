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Гръцки кръчмар прекарва жрици

Гръцки кръчмар прекарва жрици

Петрич. Полицията в Петрич задържа собственика на таверна "Афродита" на ГКПП-Кулата. Теохарис Теодорос е уличен в трафик на проститутки от региона. За...

25 септември | 21:35
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