Професия от вицовете стана златна. 3500 евро заплата

Професия от вицовете влезе в топ 10 на най-търсените и най-високоплатени занаяти у нас. Водопроводчикът, който в соца бе главен герой на анекдотите за изневери, днес е уважаван специалист, от когото рано или късно всеки дом има крещяща нужда.

Нещо повече - компаниите броят луди пари за майстори, които могат да поддържат водопроводните системи на специализирани предприятия.

Пазарът на труда през 2026 г. поставя водопроводчика в топ 10 на най-търсените професии в страната. Това не е временен пик, а структурна промяна. България има хроничен недостиг на кадри, а търсенето расте с всяка нова сграда, всеки нов квартал, всеки инфраструктурен проект.

Защо водопроводчикът стана стратегически кадър

Причините са няколко и всички са дълбоки.

Първо - масовата емиграция на квалифицирани майстори към Германия, Австрия и Нидерландия, където заплащането е двойно и тройно по-високо.

Второ - липсата на ново поколение кадри: професионалните гимназии не успяват да запълнят паралелките, а младите хора предпочитат офис професии.

Трето - инфраструктурният бум: нови жилищни комплекси, ремонти, подмяна на ВиК мрежи, зелени проекти, енергийна ефективност.

Четвърто - индустриалните зони, които изискват сложни инсталации и висококвалифицирани специалисти.

Така водопроводчикът се превръща в професия, която диктува условията. Търсенето е огромно, а предлагането - минимално. И когато една професия е рядка, тя става скъпа.

От подценена професия до златна кариера

Данните от сайтовете за работа показват ясно:

стартовите оферти започват от 1800–2200 евро ,

квалифицираните майстори получават 2500–3000 евро ,

а специалисти по сложни инсталации, отоплителни системи и промишлени обекти стигат до 3500 евро и повече.

Това е заплащане, което преди пет години беше немислимо. Днес обаче водопроводчикът е професия, която може да се конкурира с част от офис позициите, а в някои случаи дори ги надминава. Причината е проста: без програмисти може да се забави проект, но без водопроводчик спира цял квартал.

Къде е най-голямото търсене

Търсенето е национално, но има няколко горещи точки.

Големите градове - София, Пловдив, Варна, Бургас. Големите градове са в постоянен недостиг заради строителния бум.

Индустриалните зони - Божурище, Тракия икономическа зона, Бургас Юг, Русе, търсят специалисти за промишлени инсталации.

Малките общини - Дупница, Сливен, Горна Оряховица, публикуват обяви за водопроводчици почти всяка седмица.

Това е професия, която не познава сезонност. Тя е нужна навсякъде, по всяко време.

Новият образ на водопроводчика

Професията вече не е онзи стереотипен майстор с инструментите в багажника. Днес водопроводчикът е специалист, който работи с модерни системи, с автоматизирани инсталации, с материали, които изискват обучение и квалификация.

Това е професия, която се модернизира и която изисква умения, а не просто опит.

Затова и професията на водопроводчика е във възход. Търсенето е огромно, заплащането расте, а недостигът на кадри я превръща в една от най-стратегическите професии в България през 2026 г. Защото е незаменима.