Студена професия носи 5000 евро заплата. Чака се с месеци

Когато влезете в супермаркета и посегнете към киселото мляко, сиренето или месото, едва ли се замисляте, че зад всяка витрина стои човек, който днес е по-търсен от всякога. Ако той не си свърши работата, хладилната инсталация спира, температурата се покачва, храната се разваля, а загубите могат да достигнат десетки хиляди евро само за няколко часа.

Този човек е хладилният техник.

Допреди десетина години професията оставаше почти незабелязана. Днес фирмите се надпреварват да търсят специалисти, а клиентите често чакат седмици, дори месеци, за да бъде монтирана или ремонтирана сложна хладилна система. В някои случаи работодателите сами обучават кадри, защото просто няма откъде да ги намерят.

Професия, без която модерният свят не може

Повечето хора свързват хладилния техник с ремонта на домашен хладилник или климатик. Истината е съвсем различна.

Това са специалистите, които поддържат огромните хладилни инсталации в супермаркети, месокомбинати, мандри, логистични бази, фармацевтични складове, болници, хотели и ресторанти. Те изграждат и обслужват системите, които пазят храните и лекарствата при точната температура.

Ако една индустриална инсталация спре през лятото, последствията могат да бъдат катастрофални. Само една повреда в голям склад за замразени продукти може да унищожи стока за стотици хиляди евро.

Затова добрият техник не просто ремонтира машини. Той спасява бизнес.

Защо няма хора?

Причината е проста – професията изисква знания, които рядко се съчетават в един човек. Хладилният техник трябва да разбира от електротехника, механика, автоматизация, електроника, термодинамика и все по-често – от компютърно управление на инсталациите.

Днешните системи вече се наблюдават дистанционно, работят с интелигентни датчици и използват специализиран софтуер. Един съвременен техник трябва да може да диагностицира проблем не само с инструменти, но и с лаптоп.

Много от опитните специалисти вече са в предпенсионна възраст, а младите хора рядко избират тази професия. Така недостигът се задълбочава всяка година.

Заплати до 5000 евро

Недостигът закономерно води до по-високи възнаграждения. Начинаещите специалисти в България могат да започнат с около 1500–2000 евро месечно. След няколко години практика заплатите често достигат 2500–3500 евро.

Най-високо платени са техниците, които обслужват индустриални хладилни инсталации, големи климатични системи и специализирано оборудване за хранителната и фармацевтичната индустрия. При тях възнагражденията могат да достигнат около 5000 евро месечно, особено когато работят по сложни проекти, аварийни ремонти или международни обекти.

В Германия, Нидерландия, Дания и скандинавските държави опитните специалисти често получават още по-високи доходи, което допълнително изостря недостига на кадри в България.

Чака се с месеци

Недостигът вече се усеща и от клиентите. Все повече фирми съобщават, че графиците им са запълнени дълго напред. При изграждане на нови търговски обекти, ресторанти или производствени предприятия монтажът на сложни хладилни системи често се планира месеци предварително, защото свободни екипи почти няма.

При аварии реакцията е по-бърза, но и тогава натоварването е огромно. Един опитен техник нерядко обслужва десетки обекти и е на разположение по всяко време на денонощието.

Зелената революция прави професията още по-ценна

Пред професията стои и ново предизвикателство. Европейските изисквания за по-екологични хладилни агенти постепенно променят цялата индустрия. Старите системи се подменят с нови, по-ефективни и по-щадящи климата технологии.

Това означава още повече работа за специалистите, които могат да проектират, монтират и обслужват модерните инсталации.

Колкото по-сложни стават системите, толкова по-ценни стават хората, които ги разбират.

Професия с бъдеще

Докато много професии се тревожат дали изкуственият интелект няма да ги замени, при хладилните техници ситуацията е различна. Робот може да следи температурата. Софтуер може да изпрати сигнал за повреда.

Но когато огромна хладилна инсталация спре посред нощ, пак е нужен човекът, който ще отвори машинното помещение, ще открие проблема и ще върне системата към живот.

Именно затова една от най-незабележимите професии в България постепенно се превръща в една от най-ценните. Докато супермаркетите, ресторантите, болниците и фабриките разчитат на безупречно охлаждане, хладилните техници ще бъдат сред хората, без които модерната икономика просто не може.