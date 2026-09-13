Студена професия носи 5000 евро заплата. Чака се с месеци
Едни техници се превърнаха в едни от най-дефицитните специалисти
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Едни техници се превърнаха в едни от най-дефицитните специалисти
Детронира и IT сектора, и шофьорите на ТИР-ове
Единадесетокласници влязоха в централата на Vivacom, за да се срещнат с реалния бизнес, модерните технологии и хората зад тях
146 професии предлага професионалното образование у нас
Нови училища по информационни технологии във Варна и в Стара Загора
Една паралелка - няколко професии, кметове и бизнес ще решат кои специалности да се учат Изцяло нов закон за професионалното образование и обучение щ...
Предприемане на мерки за повишаване привлекателността на професионалното образование с помощта на „защитени" професии и своевременно кариерно ориентир...
Учениците от Националната търговско-банкова гимназия продължават предимно в университети
Тодор Танев ще съветва премиера по въпроси на професионалното образование, научи "Стандарт". Завчера Бойко Борисов съобщи, че досегашният просветен ми...
Благоевград. Разглеждане на проекта и утвърждаване на държавния план-прием в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища, па...
Бизнесорганизациите са притеснени, че новото дуално обучение - учене чрез работа, което се въвежда със Закона за професионалното образование, ще ги н...
София. На първо време т.нар. дуално обучение - учене чрез работа, ще бъде въведено само в професионалните гимназии, които имат договори с бизнес партн...
Затягат дисциплината в училище с новия просветен закон
Благоевград. Председателят на Комисията по образование и наука в Народното събрание проф. Ваня Добрева и парламентарният секретар на Министерството на...
София. Между 5 и 7% повече средства за издръжката на един ученик в професионално училище и за децата със специални образователни потребности се предви...
На Запад стажовете започват от пети – шести клас, посочи президентът
Само 3 процента от учителите са под 30 години, алармира образователният министър