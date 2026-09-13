Всичко за Професионално Образование

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Учениците не бива да са роби

Учениците не бива да са роби

Бизнесорганизациите са притеснени, че новото дуално обучение - учене чрез работа, което се въвежда със Закона за професионалното образование, ще ги н...

18 юли | 5:15
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