Професия от миналото стана златна! 5000 евро заплата

Нова златна професия има на пазара на труда. Занаят от миналото детронира и IT сектора, и шофьорите на ТИР-ове. Допреди няколко години трудът на заварчика изглеждаше забравен и силно подценен. Днес обаче той се превръща в една от най-дефицитните и най-добре платените професии не само в България, но и в цяла Европа.

Парадоксът е впечатляващ. Докато хиляди млади хора се насочват към модерните професии, предприятията водят истинска битка за хората, които могат да съединяват метал. Резултатът вече се вижда и в заплатите – за опитните специалисти възнагражденията достигат 4000-5000 евро месечно при работа по големи индустриални и инфраструктурни проекти, а в чужбина офертите често са дори по-високи.

Професия, която изчезва

Недостигът на заварчици вече е хроничен. Работодатели от машиностроенето, корабостроенето, енергетиката, строителството и тежката индустрия търсят специалисти почти непрекъснато. В редица региони свободните позиции стоят незаети с месеци, защото просто няма достатъчно квалифицирани хора.

Данните за пазара на труда показват, че заварчиците са сред професиите с най-голям недостиг в България. Сходна картина се наблюдава и в останалите държави от Европейския съюз, където застаряването на работната сила и липсата на млади кадри задълбочават проблема.

Заплати, които изненадват

Само допреди десетина години заварчикът трудно можеше да се нарече високо платена професия. Днес картината е напълно различна.

В България квалифицираните специалисти по TIG, MIG/MAG и аргоново заваряване вече получават между 2500 и 3500 евро месечно в зависимост от проекта и квалификацията. При работа по сложни индустриални съоръжения, газопроводи, енергийни обекти или международни проекти възнагражденията могат да достигнат 4000-5000 евро.

В Западна Европа сумите често надхвърлят 6000 евро месечно, особено при работа в корабостроителници, нефтени платформи и специализирани производства.

Причината е проста - добрите заварчици стават все по-малко, а индустрията не може без тях.

Фирмите вече сами създават специалисти

Недостигът е толкова сериозен, че много предприятия изоставят традиционния модел на подбор.

Вместо да чакат готови кадри, компаниите започват сами да ги обучават. Все повече работодатели плащат професионални курсове, осигуряват наставници, поемат разходите за международни сертификати и гарантират работа веднага след обучението.

За бизнеса това вече е по-евтино решение, отколкото да остави производството без хора.

Някои предприятия предлагат и стипендии на ученици от професионалните гимназии още преди дипломирането им, за да си осигурят бъдещи служители.

Европа се надпреварва за майсторите на метала

Проблемът не е само български. Германия, Нидерландия, Белгия, Дания и скандинавските държави също изпитват остър недостиг на заварчици. Заради огромното търсене компаниите предлагат бонуси за подписване на договор, безплатно настаняване, покрити транспортни разходи и допълнителни социални придобивки.

Това прави конкуренцията за квалифицираните специалисти още по-ожесточена.

Роботите още не могат да ги заменят

Макар автоматизацията да навлиза все по-сериозно в производството, голяма част от сложните заваръчни операции продължават да изискват човешка ръка.

Работата по тръбопроводи, мостове, енергийни съоръжения, кораби и нестандартни метални конструкции все още не може напълно да бъде поверена на роботи. Именно затова квалифицираните специалисти остават толкова ценни.

Златна професия с бъдеще

Докато мнозина се тревожат дали изкуственият интелект няма да отнеме работните им места, професията на заварчика се оказва сред най-сигурните на пазара.

Всеки нов завод, всеки мост, всеки вятърен парк, всяка производствена линия и всеки кораб започват от човек, който може да съедини метал така, че конструкцията да издържи десетилетия.

Именно затова днес заварчикът вече не е просто работник. Той е дефицитен специалист, за когото работодателите са готови да плащат все повече, а битката за всяка квалифицирана ръка тепърва ще се ожесточава.