В открито море раздадоха големите награди за бизнес и туризъм

На борда на 85-футов катамаран край Несебър се проведе тринадесетото издание на престижните Bright Awards - Награди за бизнес и туризъм. Морската сцена събра успешни компании, институции, организации и личности с принос към българската икономика, туризма, образованието, медицината, правото, модата, местната власт и обществения живот. Официалната церемония премина под знака на професионализма, предприемачеството и съпричастността. Тазгодишното издание подкрепи семейства с репродуктивни затруднения.

Признание за успеха и добрите примери

Организатор на церемонията беше Балканската медийна асоциация с председател Нина Хамилтън. Събитието се осъществи с институционалната подкрепа на Министерството на туризма и Министерството на икономиката и индустрията, както и с подкрепата на парламентарните комисии по туризъм и по икономическа политика и иновации.

Официални поздравителни адреси до организаторите и гостите изпратиха министърът на туризма д-р Илин Димитров и заместник-министърът на икономиката и индустрията Левент Мемиш.

В своето приветствие министърът на туризма подчерта, че през годините Bright Awards са се утвърдили като престижна платформа, която насърчава добрите практики, отличава иновациите и отдава заслужено признание на компаниите и личностите с принос към развитието на българския бизнес и туризъм.

Според него именно подобни инициативи дават публичност на успешните примери и стимулират развитието на един от най-важните отрасли на българската икономика.

В поздравителния си адрес заместник-министър Левент Мемиш определи церемонията като значим обществен форум, който отличава професионализма и предприемаческия дух. Той акцентира и върху благотворителната кауза на тазгодишното издание в подкрепа на семейства с репродуктивни затруднения.

По думите му успехът има истинска стойност, когато е съчетан със съпричастност и грижа към хората.

Водещ на церемонията беше любимецът на няколко поколения Искрен Пецов. Освен че преведе гостите през празничната вечер, изпълнителят представи и част от най-новите си летни песни, превръщайки официалната церемония в истински морски спектакъл.

Образованието откри вечерта

Първите статуетки бяха връчени в категория „Образование“. Народният представител д-р Даниел Парушев, член на парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации, отличи Explorers Club Bulgaria и проф. Климент Найденов, декан на Геолого-географския факултет към Софийския университет, за приноса им към развитието на науката и географските изследвания.

Проф. Климент Найденов е и автор на предаването „Непознатите земи“ по Нова телевизия.

Д-р Даниел Парушев призна, че за първи път произнася слово в открито море и на борда на катамаран. Той поздрави организаторите за впечатляващото място и за усилията им да събират интелигентни и активни млади хора.

„Признавам, че никога не съм говорил в открито море и на катамаран - не съм в зала, това е уникално, така че благодаря ви за тази възможност. Мястото е впечатляващо, също като организацията, която правите тук през последните години. Трябва да се гордеете с това, както и че каните толкова много интелигентни млади хора, които са тук в момента и ви подкрепят. Това е достойно за уважение, така че поздравленията са за вас“, заяви народният представител.

Той отправи и емоционален призив в подкрепа на благотворителната кауза на церемонията.

„В днешно време имаме над 200 хиляди двойки с репродуктивни проблеми и това, че днес ще можем да им помогнем, е изключително важно. Апелирам абсолютно всички да го направят, защото можем да зарадваме семейство, можем да отворим сърцата на хората. Какво по-хубаво от това една майка да чуе от детенцето си първата думичка „мамо“, каза д-р Даниел Парушев.

След него телевизионният водещ Марио Ангелов от Канал 0 връчи наградата на Никита Георгиев и компания KODER за програмиране и подготовка на младите хора за професиите на бъдещето.

Най-добрите в туризма и хотелиерството

В категория „Туризъм“ заместник областният управител на Бургас Георги Маджаров отличи туристическа агенция „Карта Холидей“ за професионализъм и принос към развитието на организирания туризъм.

В категория „Хотелиерство“ народният представител и заместник-председател на парламентарната Комисия по туризъм Ясен Щерев връчи престижните статуетки на Harmony Suites Apartment House, Grand Hotel Sveti Vlas и The Mill Boutique Hotel.

Трите комплекса бяха отличени за високия стандарт на обслужване, модерната концепция и приноса към развитието на качествения туристически продукт.

„Хотелиерството е изключително сериозен бизнес, който изисква много време, усилия и отдаденост. То е може би онази част от туристическия сектор, която представя България най-добре пред света“, каза Ясен Щерев от морската сцена.

В категория „Ресторантьорство“ народният представител и член на парламентарната Комисия по туризъм Пламен Карашев връчи отличията на ресторант DOCK 5 - Бургас и веригата бутикови ресторанти Levant.

Те бяха наградени за високото качество, модерната кухня и впечатляващото кулинарно преживяване, което предлагат на своите гости.

Отличия за право, медицина, козметика и мода

В категория „Право“ отличия получиха нотариус Емил Щърбанов, юристът Християн Митев и адвокат Живко Харизанов.

Наградите връчиха заместник-председателят на Нотариалната камара Камен Каменов, журналистът от Българското национално радио Анелия Торошанова и адвокат Владимир Дончев - доайен в юридическите среди и съорганизатор на Националните правосъдни награди.

В категория „Козметика“ отличието получи Health Factory. Наградата беше връчена от Роксана Рок от ХАЙЛАЙФ Media Group.

В категория „Медицина“ със статуетки бяха отличени д-р Елена Бангеева за принос към репродуктивната медицина и Медикъл Караджъ за развитието на медицинския туризъм.

Отличията връчиха главният редактор на Liberta.bg Стоян Тончев и председателят на Комисията за защита от дискриминация Елка Божова.

В категория „Мода“ награди получиха дизайнерът Гергана Апостолова от Kiara Fashion, модният бранд Alex Frumasachi и SSG Jewelry.

Статуетките връчиха Кристина Тенева, собственик на Novinata.bg, и журналистът от Българското национално радио Анелия Торошанова.

Местната власт и силните брандове

В категория „Местна власт“ народният представител д-р Даниел Парушев отличи Община Родопи и кмета Павел Михайлов за последователното развитие на селския туризъм на територията на общината.

Адвокат Петър Николов връчи наградата на Община Руен и кмета Ахмед Мехмед за усилията им за съхраняване на местните традиции и богатото културно наследство.

Отличието „Най-добър бранд“ беше присъдено на веригата магазини за парфюми Martinez. Наградата връчи филмовият продуцент и телевизионен водещ Зий Ребело.

В категория „Услуги“ престижното отличие получи Yacht Rentals, утвърдила се като една от водещите компании в своя сектор. Наградата беше връчена от пиар експерта Здравка Тотева.

Кауза за мечтаното родителство

Благотворителната кауза на тазгодишното издание беше посветена на подкрепата на семейства с репродуктивни проблеми.

По време на вечерта се проведе специална благотворителна томбола. Събраните средства ще подпомогнат двойки по пътя им към мечтаното родителство.

Основен партньор на инициативата беше Медикъл Караджъ, която повече от десетилетие работи с водещи клиники в Европа. До момента с помощта на компанията са се родили над 1150 бебета.

За изисканото настроение на вечерта допринесе и компанията EL Gastro, която осигури селекция от премиум вина за официалната церемония и за благотворителната томбола.

Над 30 медии подкрепиха церемонията

Церемонията се реализира с медийната подкрепа на над 30 национални и регионални медии. Екипът на ХАЙЛАЙФ засне на живо най-вълнуващите моменти от вечерта, които ще останат като красив спомен от едно от най-престижните бизнес събития на годината.

Организаторите изказаха благодарност на Българското национално радио, телевизия България 24, Канал 0, Евроком, Радио Мая, вестниците „Стандарт“ и „Марица“, Блиц БГ, Пик БГ, Новината БГ, Информационна агенция Крос, Сейф Нюз БГ, Либерта БГ, Критично БГ, Епицентър, Дромомания, Будна Варна, Аспект Медия, Хотнюз 24 БГ, Инвестбилд, Папараци БГ, Темида ТВ и десетки онлайн платформи.

Тринадесетото издание на Bright Awards съчета признанието за успеха с морска атмосфера, музика и благотворителност. А катамаранът край Несебър се превърна за една вечер в сцена, на която бизнесът, туризмът и обществената отговорност плаваха в една посока.