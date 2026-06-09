Пощенска банка, Сирма и Ethermind триумфираха на Transform IT Awards 2026

Пощенска банка, Сирма Груп Холдинг и Ethermind са големите победители в петото юбилейно издание на Transform IT Awards 2026. Конкурсът, организиран от А1 и Digitalk, отличи най-силните проекти за иновативно прилагане на технологиите под мотото „Еволюция на дигиталната трансформация“.

Специалната награда на журито получи Доверие-Брико за проекта си за интеграция на електронни ценови етикети в обектите на Mr. Bricolage. Отличията показват как българските компании използват изкуствен интелект, автоматизация и дигитални платформи за по-бързи процеси, по-добро обслужване и по-висока ефективност.

Божидар Банчев, старши мениджър „ICT и инфраструктура“ в А1 и член на журито на Transform IT Awards (вдясно) и Ивайло Станчев, главен редактор на Капитал, откриха церемонията за награждаване на победителите в конкурса

Първо място за внедрено ИТ решение

Пощенска банка спечели първото място в категория „ИТ решение, внедрено в организацията“ с проекта „AI Loan Administration“. Решението използва генеративен изкуствен интелект, обработка на естествен език, компютърно зрение и роботизирана автоматизация, за да промени начина, по който се обработват кредитни операции.

Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1, връчи наградата на екипа на Пощенска банка, победители в категория „ИТ решение, внедрено в организацията“

Системата анализира автоматично неструктурирана комуникация по електронна поща, извлича ключова информация и я преобразува в структурирани данни. След това те се подават към автоматизирани работни потоци за изпълнение на съответните банкови процеси. Проектът намалява ръчната обработка, ускорява обслужването и създава условия за по-прецизна работа с клиентите.

Победител при вътрешните решения

В категория „Вътрешни решения“ първото място отиде при Сирма Груп Холдинг за Sirma.AI Enterprise Platform. Платформата представлява интелигентна екосистема от AI агенти, създадена за автоматизация на ключови корпоративни процеси.

SIRMA Group Holding получиха първа награда в категория „Вътрешно решение“ на Transform IT Awards 2026

Решението показва измерим ефект в различни бизнес функции. То съкращава времето за подбор на кадри с 65 процента чрез автоматизирано съответствие на кандидатите и AI интервюта, подобрява точността на проектното планиране с 50 процента и ускорява изпълнението на съвместни проекти с близо 40 процента. Платформата помага и за по-ефективен маркетинг с ръст на конверсиите от около 30 процента, както и за оптимизиране на правните процеси, при които управлението на договори и достъпът до информация се ускоряват с над 70 процента.

Стартъп наградата за дигитални двойници на знанието

В категория „Стартъп“ на първо място беше класиран проектът Knowledge Agents на Ethermind. Решението е разработено за водеща европейска консултантска компания, която обслужва глобален оператор на критична инфраструктура.

Ethermind спечелиха първо място в категория „Стартъп“ в петото издание на Transform IT Awards

Проектът създава т.нар. „дигитални двойници на експертното знание“ - AI агенти, които не само съхраняват натрупаната организационна информация, но и моделират начина, по който водещи специалисти анализират ситуации и вземат решения. Така експертният опит се превръща в устойчив корпоративен актив, а изкуственият интелект се използва не като заместител на човешката експертиза, а като инструмент за нейното мащабиране и предаване между поколения специалисти.

Специална награда за електронните етикети

Специалната награда на журито получи Доверие-Брико за проекта за интеграция на електронни ценови етикети в търговските обекти на Mr. Bricolage. Проектът обхваща дигитализацията на над 100 000 артикула и заменя традиционните хартиени етикети с интелигентна система за автоматизирано управление на цените.

Решението осигурява по-висока точност на информацията, улеснява работата на служителите и подобрява клиентското изживяване. То включва и автоматично визуализиране на цените в левове и евро, с което подпомага подготовката за въвеждането на еврото в България. Проектът допринася и за намаляване на хартиените отпадъци, като се вписва в целите на компанията за устойчиво развитие и дигитална трансформация.

Как бяха оценявани проектите

Участниците в Transform IT Awards 2026 кандидатстваха в трите конкурсни категории „ИТ решение, внедрено в организацията“, „Вътрешни решения“ и „Стартъп“. Проектите бяха оценявани по специално разработена от Price Waterhouse Cooper методология.

Оценката се основава на четири основни критерия - „Стратегия и визия“, „Имплементация, ефективност и резултати“, „Иновативност и креативност“ и „Въздействие и перспективи за развитие“. В журито участват опитни лидери в сферата на иновациите, представители на бизнеса, академичните среди, организациите с нестопанска цел и стартъп общността.

„Отличените проекти показват, че българските компании все по-успешно превръщат технологиите в конкретни резултати - по-висока ефективност, по-добро клиентско преживяване и нови възможности за развитие. В А1 подкрепяме този процес чрез инвестиции в инфраструктура, иновации и експертиза. Transform IT Awards е нашият начин да дадем видимост на организациите, които задават посоката на дигиталната трансформация и създават стойност чрез технологии“, заяви Божидар Банчев, директор „ICT и инфраструктура“ в А1.

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