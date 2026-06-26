Жени Калканджиева отличи новите лица на Искърското дефиле

Своге бе домакин на едно от най-красивите събития в програмата на 31-вите Празници на Искърското дефиле - конкурса „Мис Искърско дефиле 2026“, организиран от модна агенция „Визаж“ и Евгения Калканджиева със съдействието на Община Своге, Район Нови Искър към Столична община и Община Мездра.

Конкурсът събра на една сцена 12 млади дами от Своге, Мездра и Нови Искър, които демонстрираха не само красота и сценично присъствие, но и своите мечти, амбиции и лични каузи. Участничките са на възраст между 17 и 21 години и представляват новото поколение млади хора, които носят потенциала и енергията на региона.

Водещ на събитието беше Габриела Василева, носителка на титлата „Мис България 2012“, която поведе публиката през трите етапа на конкурса и представи всяка от претендентките за короната.

Вечерта премина през три различни дефилета, а музикалната програма бе допълнена от талантливите ученици от група „Class of Fun“ към Професионална гимназия „Велизар Пеев“ с ръководители Иво Иванов и Мерилин Андреева, които внесоха допълнителна емоция и настроение в празничната атмосфера.

Красотата и индивидуалността на участничките бяха оценявани от авторитетно жури с представители на местната власт и модния бранш, сред които Нина Копринджийска – заместник-кмет на Община Своге, Стела Николова – заместник-кмет на район Нови Искър, Седефка Петкова – гл. експерт култура, спорт и туризъм към Община Мездра и Евгения Калканджиева, създател на конкурса и собственик на модна агенция „Визаж“.

Специален акцент в тазгодишното издание бяха официалните тоалети на дизайнера Стоян Радичев, който осигури роклите за финалното дефиле и превърна сцената в истински празник на елегантността и стила.

Освен голямата титла „Мис Искърско дефиле 2026“, бяха присъдени и отличията „Мис Своге“, „Мис Мездра“, „Мис Нови Искър“ и специалната награда „Лице на Визаж“. Победителките получават възможност за професионално развитие в модната индустрия, участие в рекламни проекти, фотосесии и събития на агенцията.

Носителките на общинските титли ще бъдат официални посланици на красотата, културата и традициите на Своге, Мездра и Нови Искър през следващата една година, а победителката в конкурса „Мис Искърско дефиле 2026“ ще представя целия регион и ще популяризира неговите природни забележителности, историческо наследство и туристически потенциал.

Специални благодарности бяха отправени към всички професионалисти и партньори, които стоят зад реализацията на конкурса, сред които директорът на ПГ „Велизар Пеев“ Станчо Атанасов, дизайнерът Стоян Радичев, хореографът и режисьор Боян Караиванов, екипът на HiLive Media Group и официалният фотограф на събитието инж. Пламен Колев.

Мис Нови Искър 2026 – Лорета Лазарова 19 г.

Мис Мездра 2026 – Стела Петрова 20 г.

Мис Своге 2026 – Нора Малинова 17 г.

Лице на Визаж 2026 – Виктория Цветкова 19 г.

Мис Искърско дефиле 2026 – Ивайла Бойкова 18 г.

Събитието затвърди мястото си като една от най-разпознаваемите традиции в региона, която обединява местните общности, институциите и младите хора около идеята, че красотата има истинска стойност тогава, когато носи послание, вдъхновение и принадлежност към родния край.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com