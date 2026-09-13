Жени Калканджиева отличи новите лица на Искърското дефиле
Красотата и индивидуалността на участничките бяха оценявани от авторитетно жури с представители на местната власт и модния бранш
Следете всички новини, анализи и коментари за Визаж. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Красотата и индивидуалността на участничките бяха оценявани от авторитетно жури с представители на местната власт и модния бранш
Красавицата има нова муза
Жени Калканджиева даде старт на модния сезон с премиера на календар
Благоевград. Откриха мъртва в дома й в благоевградския квартал „Грамада" популярната в модните среди бизнесдама Миропа Кьосева – Мопи. Съседи са намер...
София. С рокаджийско парти и секси календар хубавиците от "Визаж" и техни приятели отбелязаха идващите празници. Ексклузивните кадри с топмоделите Ст...