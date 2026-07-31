Искрен Пецов ще води бляскава церемония насред морето

Искрен Пецов ще бъде водещ на 13-ите Годишни награди за бизнес и туризъм Bright Awards, които ще се проведат на 1 август на борда на впечатляващ 85-футов катамаран в Порт Несебър. Популярният изпълнител и телевизионен водещ ще бъде лицето на церемонията, която събира представители на бизнеса, туризма и институциите в изискана морска атмосфера. Организатор е Балканската медийна асоциация, а събитието се провежда с институционалната подкрепа на Министерството на икономиката, индустрията и инвестициите и Министерството на туризма.

Победителите ще получат емблематичните статуетки „Златна рибка“, превърнали се в символ на успеха, просперитета и сбъднатите професионални мечти. Отличията ще бъдат връчени в 12 категории, сред които хотелиерство, ресторантьорство, туризъм, инвестиции, бизнес, медицина, образование, мода, строителство, финансов сектор и право.

Наградите отдават признание на компании, институции и личности, които се отличават с професионализъм, иновативни решения, качество на услугите и устойчиво развитие. Сред основните акценти на церемонията ще бъдат добрите примери за предприемачество и приносът към развитието на българската икономика и туризъм.

Сред официалните гости ще бъдат народните представители от „Прогресивна България“ Даниел Парушев, член на парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации, Пламен Карашев, член на Комисията по туризъм, и Ясен Щерев, заместник-председател на същата комисия. Те ще се включат във връчването на част от отличията.

Церемонията ще бъде уважена и от заместник областния управител на Бургас Георги Маджаров и председателя на Комисията за защита от дискриминация Елка Божова.

Изборът на катамаран в Порт Несебър превръща тазгодишното издание в различно по мащаб и атмосфера събитие. Морската сцена ще събере отличените компании и личности в навечерието на активния августовски сезон по Черноморието.

С 13-ото си издание Bright Awards продължава традицията да представя успешни български предприемачи, професионалисти и организации. Според организаторите наградите вече са утвърдена платформа за обществено признание на постиженията в бизнеса, туризма и важни обществени сфери.