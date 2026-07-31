Еврото задържа позиции след рязкото отстъпление на долара

Курсът на еврото остана почти без промяна по отношение на щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт. Единната валута се разменяше за около 1,153 долара, като отстъплението беше едва 0,016%. Спокойствието идва след по-осезаемото отслабване на долара през предишната сесия, предизвикано от решението на Федералния резерв да запази основната си лихва без промяна.

Европейската централна банка определи в четвъртък референтен курс от 1,1476 долара за евро спрямо 1,1380 долара ден по-рано. Така официалната стойност на единната валута се повиши с близо един цент само за ден. ЕЦБ уточнява, че референтните курсове се публикуват с информационна цел и могат да се различават от цените, по които банки и обменни бюра извършват реални сделки.

Основният импулс на валутния пазар дойде от САЩ. Федералният резерв остави лихвения диапазон на равнище 3,50-3,75%, въпреки че трима от членовете на Комитета по операциите на открития пазар са предпочели увеличение с четвърт процентен пункт. След решението доларовият индекс се понижи, а еврото напредна до района около 1,153 долара.

Инвеститорите обаче не приемат задържането на лихвите като окончателен отказ от ново затягане на паричната политика. Пазарите продължават да оценяват значителна вероятност за повишение още през септември, особено ако инфлацията в САЩ отново ускори или поскъпването на петрола засили ценовия натиск. Несигурността около следващите действия на Федералния резерв ограничава по-силното поскъпване на еврото.

Спрямо британската лира еврото добави минималните 0,01%, а спрямо швейцарския франк поскъпна с 0,11%. Официалните референтни стойности на ЕЦБ за предишния ден бяха 0,85715 лири и 0,9324 швейцарски франка за едно евро.