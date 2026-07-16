Доларът спря спада, но еврото остана силно

Курсът на еврото спрямо щатския долар остана почти без промяна в днешната междубанкова търговия във Франкфурт. Единната европейска валута се котираше за 1,1468 долара - повишение със само 0,05 процента спрямо края на предишната сесия. Еврото продължава да се движи близо до най-високите си равнища за последния месец, докато търговците изчакват нови сигнали за паричната политика в САЩ.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1406 долара за едно евро. Официалните курсове на институцията се публикуват всеки работен ден след съгласуване между централните банки в Европа и имат информационен характер.

Подкрепа за еврото дават последните данни за отслабване на инфлационния натиск в САЩ. Неочакваният спад на производствените цени, по-слабата потребителска инфлация и забавянето на пазара на труда намалиха очакванията, че Федералният резерв ще повиши лихвите още през юли. Вероятността за подобен ход се сви до около 10 процента при 45 процента в началото на седмицата.

Доларът все пак успя да се стабилизира, след като достигна едномесечно дъно. Напрежението между САЩ и Иран и поскъпването на петрола поддържат опасенията от нов инфлационен натиск, който може да принуди Федералния резерв да запази по-строгата си политика през втората половина на годината. Инвеститорите очакват и данните за продажбите на дребно в САЩ, които могат да дадат нова посока на валутния пазар.