Доларът задържа натиска, но еврото не тръгна рязко надолу

Еврото остана почти без промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация. Единната валута се разменяше за 1,1365 долара, което е повишение с едва 0,03 на сто спрямо затварянето на предишната сесия.

Движението показва предпазливост на валутния пазар, където инвеститорите засега не виждат достатъчно силен повод за по-рязка посока. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1340 долара за едно евро, сочат публикуваните от ЕЦБ данни за 24 юни.

Валутната търговия остава в режим на изчакване, след като еврото не успява да направи по-убедителен пробив нагоре, но и доларът не получава достатъчно подкрепа за по-силен натиск. При подобни минимални движения пазарът обикновено следи най-вече сигналите от централните банки, очакванията за лихвите и новите макроикономически данни от еврозоната и САЩ.

Засега курсът около 1,1365 долара показва по-скоро стабилизиране, отколкото нова тенденция. Това оставя единната валута в тесен диапазон, в който всяка по-важна статистика за инфлация, растеж или пазара на труда може бързо да промени настроенията.

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