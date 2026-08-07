Еврото удържа позиции преди важен тест за долара

Курсът на еврото се запазва сравнително стабилен в междубанковата търговия във Франкфурт днес, въпреки разнопосочните движения спрямо основните световни валути. Единната валута се разменя за 1,1525 долара, което представлява минимален ръст от 0,03%. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1542 долара за едно евро.

Вниманието на инвеститорите остава насочено към САЩ, където предстоят ключови данни за пазара на труда, способни да повлияят върху очакванията за лихвената политика.

Спрямо швейцарския франк еврото прибавя 0,04% до 0,9360 франка, докато спрямо британската лира отстъпва с 0,03% до 0,8565 лири. Единната валута губи още 0,04% спрямо японската йена до 182,4650 йени и 0,02% спрямо китайския юан до 7,7751 юана.

Доларът се насочва към седмично поскъпване спрямо водещите валути, подкрепен от търсенето на сигурни активи заради несигурността около преговорите с Иран и от по-високата доходност по американските държавни облигации. Поскъпването на петрола също връща страховете от нов инфлационен натиск и засилва вниманието към следващите решения на Федералния резерв.