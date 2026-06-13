Доларът взе малък аванс срещу еврото
Курсът на единната валута се понижи с 0,10 на сто, докато пазарите следят сигналите от централните банки
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Курсът на единната валута се понижи с 0,10 на сто, докато пазарите следят сигналите от централните банки
Единната валута се търгува около 1,1615 долара, докато пазарите остават в режим на внимателно изчакване
Пазарите следят движението на единната валута след референтния курс на ЕЦБ от 1,1617 долара
Еврото отстъпи леко във Франкфурт, докато напрежението в Близкия изток засили търсенето на валути убежища
То се задържа около 1,1617 долара, докато изчаква по-силен сигнал за посоката на търговията
Единната валута остана на 1,1625 долара след вчерашния референтен курс на ЕЦБ от 1,1600 долара
Единната европейска валута поевтиня спрямо долара, но поскъпна спрямо паунда
Инвеститорите следят внимателно сигналите от ЕЦБ и глобалните пазари
Без промяна спрямо долара, малки колебания при другите основни валути
Валутата поскъпва в сутрешната търговия, пазарите остават внимателни към глобалните сигнали
Лека корекция във Франкфурт на фона на глобална несигурност
Валутните пазари реагират предпазливо при несигурност около икономиката и геополитиката
Доларът се стабилизира на фона на несигурност и забавени преговори
Лек ръст спрямо долара, но разнопосочни движения при другите валути
Леки движения спрямо лирата и йената, докато вниманието остава върху монетарната политика
Леки колебания на валутните пазари, инвеститорите следят сигналите от централните банки
Несигурността около Ормуз и преговорите САЩ-Иран държат валутата под натиск
Конфликтът и съмненията около примирието натежаха върху пазарите
Единната валута близо до 1,17 долара, инвеститорите пренареждат позициите си
Цената скочи над 4800 долара за тройунция заради примирието между САЩ и Иран