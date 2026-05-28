Доларът се втвърди след новите удари между САЩ и Иран

Еврото се понижи малко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, докато новото напрежение между САЩ и Иран подкрепи американската валута. Единната валута отстъпи с 0,19% до 1,1606 долара, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1637 долара спрямо 1,1634 долара във вторник. Спрямо останалите водещи валути еврото се движи леко нагоре - с 0,02% спрямо британската лира до 0,8659 лири и с 0,03% спрямо швейцарския франк до 0,9146 франка.

Щатският долар поскъпна до едноседмичен връх, след като новата размяна на въздушни удари между Вашингтон и Техеран охлади очакванията за скорошно мирно споразумение, предаде Ройтерс. Иранската революционна гвардия обяви, че е нанесла удар по американска военновъздушна база в отговор на американска атака край Бандар Абас, а Техеран предупреди за „по-решителни“ мерки при нови действия от страна на САЩ.

Напрежението в Близкия изток подкрепи и цените на петрола, което допълнително засили търсенето на долара като валута убежище. Доларовият индекс, който измерва представянето на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, се повиши с 0,13% до 99,426 пункта - близо до най-високото си равнище от 21 май.

Натискът се усети и при други валути. Австралийският долар загуби 0,3% до 0,7120 долара, най-ниското му ниво от седмица, а новозеландският долар спадна с 0,4% до 0,5876 долара. Японската йена също отслабна и се доближи до нива, при които „Банк ъв Джапан“ се намеси на валутния пазар миналия месец.

„Ситуацията в Близкия изток остава много нестабилна и неясна“, заяви старшият инвестиционен стратег за Азия в „Амунди Инвестмънт Инститют“ Айдан Яо. По думите му инвеститорите все още не виждат ясен напредък към евентуално споразумение между САЩ и Иран.

Криптовалутите също поевтиняха на фона на засиленото избягване на риск. Биткойнът загуби около 3% до 72 878 долара, а етерът спадна с 4,2% до 1974 долара.

