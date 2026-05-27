Удар със средната заплата в София

През първото тримесечие на 2026 г. средната заплата за страната e 1407 евро и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. с 2,8%, обяви националната статистика. В София обаче средното възнаграждение за пръв път надхвърли 2000 евро и за март е 2061 евро.



Увеличението в сравнение с края на годината е малко, но това често се дължи на раздаваните в края на годината бонуси. В сравнение с първото тримесечие на 2025 г. скокът е двуцифрен – 12,7%

По традиция най-добре платеният сектор е "Създаване и разпространение на информация", където влиза ИТ секторът. Там средната заплата за първото тримесечие е 3176 евро. В "Държавно управление" средното възнаграждение вече е 1591 евро, а в образование е 1437 евро. В здравеопазването средно са получавали 1382 евро, но тук влизат и социални дейности.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com