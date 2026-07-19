Всичко по темата заплата

Гълъб Донев разкри. Какво става с минималната заплата
Ще има ли замразяване и от какви фактоти зависи
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Ще има ли замразяване и от какви фактоти зависи
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Отново ли ще има проблеми с работната ръка по морето
Върховният административен съд остави без уважение искането на бизнеса
Работодателите се компенсират от държавата, а работниците кога, пита Атанас Кацарчев
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