Четири показателя определят новата минимална заплата

Правителството и социалните партньори се обединиха около изготвянето на нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде приложен през 2027 г. Това стана по време на първия кръг от преговори в Министерството на финансите.

В работната група участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, КНСБ, КТ „Подкрепа“, БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП. В първото заседание се включиха и представители на Националния статистически институт.

Страните се договориха за прилагане на законоустановен модел за минимална работна заплата и се обединиха около критерии, които включват:

покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот;

общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

темпа на растеж на работните заплати;

дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

Участниците в срещата се споразумяха веднъж на 4 години да се извършва оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд в страната, пише БГНЕС.

„Необходимо е да разработим бързо и спешно механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде съобразен с Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС и Конвенция 131 на Международната организация на труда“, подчерта финансовият министър Гълъб Донев в началото на срещата.

„Всеки етап от процедурата на договаряне ще се консултира със синдикатите и работодателите“, допълни министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Разговорите между представителите на държавата и социалните партньори по отношение начина на формиране на минималната работна заплата продължават.