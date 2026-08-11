Двама от групата на убийците на Георги Кузев пребиха чужденци и се снимаха

Младежи пребиха двама чужденци в Пловдив, като единият снима побоя. Задържани са две момчета на 17 и 18 години, след като нанесли побой над двама граждани на Непал.

Нападението е извършено в нощта срещу 25 юли, а двамата пострадали са получили леки телесни повреди. Около полунощ на 24 срещу 25 юли обвиняемите се намирали в района на кръстовището на бул. „Руски“ и бул. „Шести септември“. Те забелязали двама мъже на 33 и 27 години.

Според прокуратурата двамата нападатели се насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата.

Побоят бил забелязан от водачи на автомобили, които подали сигнал на телефон 112. На място пристигнали полицейски и медицински екипи, а пострадалите били откарани в болница за преглед.

Двамата извършители са установени на 10 август след започнало разследване на Окръжната прокуратура на извършеното жестоко убийство на 4 август на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм.

При процесуално-следствените действия в телефона на единия от обвиняемите е открит видеоклип, на който са заснети кадри от побоя над двамата граждани на Непал. Разследването е установило и контакти между двамата обвиняеми и непълнолетните лица, привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния мъж.

18-годишният младеж е задържан за срок до 72 часа, а 17-годишният - до 48 часа. На 12 август Районната прокуратура в Пловдив ще внесе в съда искане двамата да бъдат оставени в ареста.