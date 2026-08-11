Нов пожар до голям наш курорт

Пожар избухна над Свети Влас и навлезе в горски масив, като труднодостъпният терен затруднява работата на огнеборците. Огънят първоначално е обхванал сухи треви, след което част от пламъците са достигнали гората.

Към мястото са насочени пожарникари и полицейски екипи. В действията участват и служители на горското стопанство с високопроходими автомобили, за да достигнат до участъците, до които стандартната противопожарна техника трудно стига.

По първоначална информация огънят е навлязъл на ограничена площ в гората. Екипите работят за спиране на разпространението му и за недопускане на по-голям фронт сред дърветата.

Причината за пожара не е установена. Районът около Свети Влас е особено рисков през летните месеци заради сухата растителност и големия брой хора, които пребивават в курорта и околните местности.