НОИ показа. Ето как удрят близо 1 милион пенсионери

Над 800 хиляди пенсионери в България ще получават по-ниски месечни суми, ако бъде премахнат гарантираният минимален размер, съобщават от вестник “Труд”, позовавайки се на данни от Националния осигурителен институт. Идеята за отпадане на долния праг се повдига често от политици и работодателски организации, които настояват възнагражденията за старост да отговарят строго на индивидуалния осигурителен принос.

Действителният размер на 802 хиляди пенсии, изчислен по действащата формула, остава под определения законов минимум. За да компенсира разликата и да осигури минималните плащания, държавната хазна отделя допълнително 73,7 милиона евро на месец над сумата, която би била изразходвана без този праг, сочат данните на осигурителния институт.

Според експерти формулата за изчисляване включва броя на годините трудов стаж, съотношението на индивидуалния доход спрямо средния, както и коефициент за тежестта на всяка година, който в момента е 1,35 процента. Тъй като този коефициент се определя политически с решение на парламента, той невинаги отразява точния личен принос, което води до ситуации хора с 40 години трудов стаж да остават под прага. От 1 юли минималната пенсия за пълен стаж и възраст е фиксирана на 347,51 евро.

Разлики под прага

Ако защитният минимум бъде премахнат, 1882 души биха получавали до 0,51 евро по-малко спрямо сега. Делът на ощетените със суми между 1 и 5,11 евро също е сравнително малък. Най-голямата група засегнати са над 741 хиляди възрастни хора, чиито реални пенсии по формула изостават с над 15,34 евро от гарантирания минимален размер.

Официалната статистика потвърждава, че 45,5 на сто от всички отпуснати пенсии – за стаж, възраст, инвалидност или социални нужди – се изплащат в минималния за съответния вид размер.

Таванът ограничава хиляди възрастни

Системата ощетява и хората с висок осигурителен принос, чиито действителни пенсии надхвърлят максимално допустимата сума. Данните за месец август 2026 година показват, че 15 863 души са ограничени от тавана, който остана непроменен на 1738,39 евро въпреки юлското увеличение на пенсиите със 7,8 процента.

Ограничението спестява на държавата 2,61 милиона евро. Заради максималния праг 909 души губят до 25,56 евро месечно, 823 пенсионери не получават между 25,56 и 51,13 евро, а 1674 лица взимат с над 434,60 евро по-малко от сумата, която реално са изработили.