Семейство описа подробно боклуците, които ядат на морето

Дебатите за качеството на храната и услугите по родното Черноморие не стихват. Манджата е символ верую на почивката за нашенци. И те подпалиха социалните мрежи.

Семейство туристи, които отдъхват в Поморие, изразиха публично своя абсолютен потрес от кулинарните абсурди, които се сервират в местните заведения като част от обедните менюта.

Според публикацията им във Фейсбук разочарованието е ежедневно и обхваща множество различни ресторанти, включително и такива, които се ползват с добра слава сред летовниците.

Почиващите описват подробно разочарованията си ден по ден, като разкриват шокиращи практики в кухните по морето:

Ден 1: В рекламирано и хвалено заведение поръчват супа топчета. Резултатът – без грам ориз в топчетата или в бульона, а вместо фиде в чинията плуват нарязани спагети.

Ден 2: В друг ресторант отново залагат на супа топчета. Този път каймата се оказва с подправки за кебапчета или за принцеси, оставяйки отвратителен вкус у клиентите.

Ден 3: Поръчаните кюфтета със сос се оказват заляти със сухо и кисело доматено пюре, предназначено за гарниране на пици.

Ден 4: Семейството получава порция пълнени чушки, в която едната чушка е с червен пълнеж, а другата – с бял, като вкусът е бил под всякаква критика.

Разочарованието на летовниците не спира до обедното меню. Вечерните поръчки в други обекти в Поморие се оказват също толкова катастрофални. Синът им поръчва популярен “дюнер бокс”, но цялата храна е натъпкана и буквално пресована в миниатюрна кутийка. При следващ опит в друго заведение им се сервира абсолютно суров кашкавал пане, както и недопечено татарско кюфте.

Така се гонят туристите, пишат хората в публикацията.

В края на емоционалния си сигнал потърпевшите отправят тежки критики към родния туристически бизнес и ресторантьорите по Черноморието.

Е, как да се върна във въпросните заведения да обядвам или да вечерям? С такова качество на храната се гонят туристите! , споделят разочарованите българи.

Публикацията им бързо отприщи вълна от коментари, като много от потребителите подкрепят мнението, че ниските стандарти и липсата на контрол в кухните през летния сезон провалят почивката на хиляди хора и ги принуждават да избират съседни държави за летния си отдих.