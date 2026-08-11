Себастиен, търсят те в Банско, обади се! Хората масово си губят картите в курорта

Една забравена банкова карта в банкомат в Банско се превърна в необичайно издирване. Даже деца се включиха и се ослушваха за френска реч.

Става въпрос за човек на име Себастиен Хюйлери, но оказва се, че неговата карта далеч не е единствената, която чака собственика си в районното управление.

Историята започва от банкомат в Банско. След като картата е оставена в устройството, тя е намерена и предадена в полицията. Вместо да бъде изоставена или използвана от някой друг, тя вече е на сигурно място и чака своя собственик.

В социалните мрежи е публикувана информация с надеждата Себастиен Хюйлери да бъде открит.

Случаят обаче разкрива и нещо друго – в районното управление вече има немалко предадени банкови карти, чиито собственици явно не са успели да ги потърсят.

Дежурният полицай дори показал картите и казал:

„Вижте колко карти имаме предадени.“

Причината е добре позната на всеки, който някога е използвал банкомат: машината може да задържи картата, а човекът да си тръгне, без да разбере, че я е оставил.

В конкретния случай картата на Себастиен е намерена именно в банкомат, който пишял "Вземете си картата!" на ул. "Пирин". Надеждата е публикацията да стигне до него или до негови близки и той да разбере къде може да я получи.

Историята има и един простичък извод: ако банкоматът задържи картата ви, не я отписвайте веднага. Първо проверете в банката, а ако картата е намерена от гражданин – тя може да се окаже именно в полицията.

А за Себастиен Хюйлери издирването продължава.

Ако го познавате или имате информация как да бъде открит, информацията може да помогне картата му да се върне при него.